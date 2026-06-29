Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:08 στην περιοχή των ορίων Αρκαδίας

Λακωνίας.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 61,6 χλμ. και το επίκεντρο 7 χλμ. βόρεια του Χάρακα Λακωνίας.

Το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε τον σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 48 χλμ. και επίκεντρο 20 χλμ. νότια

νοτιοανατολικά του Λεωνιδίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Μεσσηνία σύμφωνα με αναφορές κατοίκων. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:08 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 29/6), σε περιοχή των ορίων Αρκαδίας - Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 61,6 χλμ. και το επίκεντρο στα 7 χλμ. βόρεια του Χάρακα Λακωνίας

4,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 48 χλμ., και επίκεντρο τα 20 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Λεωνιδίου.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Μεσσηνία.