Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:08 μετά τα μεσάνυχτα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
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ΣΕΙΣΜΟΙ
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Snapshot
  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:08 στην περιοχή των ορίων Αρκαδίας
  • Λακωνίας.
  • Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 61,6 χλμ. και το επίκεντρο 7 χλμ. βόρεια του Χάρακα Λακωνίας.
  • Το Ευρωπαϊκό
  • Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κατέγραψε τον σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 48 χλμ. και επίκεντρο 20 χλμ. νότια
  • νοτιοανατολικά του Λεωνιδίου.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Μεσσηνία σύμφωνα με αναφορές κατοίκων.
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:08 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 29/6), σε περιοχή των ορίων Αρκαδίας - Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 61,6 χλμ. και το επίκεντρο στα 7 χλμ. βόρεια του Χάρακα Λακωνίας

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4,2 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 48 χλμ., και επίκεντρο τα 20 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Λεωνιδίου.

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Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα και Μεσσηνία.

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