Γερμανία: Σε δομή πρόνοιας για νέους η ένοπλη επίθεση με τους πέντε νεκρούς

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε δομή πρόνοιας για νέους στη βόρεια Γερμανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πόλη Στάντε, κοντά στο λιμάνι του Αμβούργου. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα κίνητρα της επίθεσης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης.

Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών, ενώ οι πέντε άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν όλοι ενήλικες.

NEWS5

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δομή πρόνοιας νέων στην πόλη των περίπου 50.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται δυτικά του Αμβούργου. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή, σε έναν λιθόστρωτο δρόμο με δεντροστοιχίες και χαρακτηριστικές κατοικίες από κόκκινο τούβλο, ενώ στο σημείο έσπευσαν εγκληματολογικά συνεργεία και αστυνομικοί με πολιτικά.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή, ωστόσο αργότερα ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

NEWS5

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα και μία γυναίκα να επιχειρούν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, προτού ακινητοποιηθούν από την αστυνομία, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Focus Online.

Παρότι οι μαζικές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα είναι σχετικά σπάνιες στη Γερμανία, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί ορισμένα ιδιαίτερα πολύνεκρα περιστατικά. Το 2023, ένοπλος σκότωσε έξι ανθρώπους σε αίθουσα λατρείας των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Το 2016, 18χρονος Γερμανοϊρανός, ο οποίος είχε εμμονή με μαζικές δολοφονίες, σκότωσε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους στο Μόναχο.

NEWS5

Διαβάστε επίσης