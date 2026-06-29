Οι Γερμανοί ανακαλύπτουν το ναζιστικό παρελθόν των οικογενειών τους

Snapshot Γερμανικές εφημερίδες δημιούργησαν βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν στους πολίτες να ερευνήσουν αν πρόγονοί τους ήταν μέλη του ναζιστικού κόμματος.

Πολλοί Γερμανοί, όπως ο πολιτικός επιστήμονας Γιούργκεν Φάλτερ, ανακάλυψαν εκπληκτικές οικογενειακές συνδέσεις με το NSDAP, αμφισβητώντας προγενέστερες οικογενειακές αφηγήσεις.

Η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων γίνεται παράλληλα με την αύξηση της υποστήριξης προς το ακροδεξιό κόμμα AfD, που ζητά να ξεχαστεί το ναζιστικό παρελθόν.

Οι βάσεις δεδομένων συμβάλλουν σε μια νέα φάση ιστορικής αποτίμησης, επικεντρωμένη στην οικογενειακή μνήμη και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών αφηγήσεων για το Τρίτο Ράιχ.

Η δημόσια πρόσβαση στα αρχεία λειτουργεί ως θεσμική προειδοποίηση για την ευθραυστότητα της δημοκρατίας και την ανάγκη επαγρύπνησης απέναντι στη ριζοσπαστικοποίηση. Snapshot powered by AI

Γερμανικές εφημερίδες ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος τη λειτουργία μίας βάσης δεδομένων που δίνει στους Γερμανούς τη δυνατότητα να ψάξουν εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ήταν μέλος του ναζιστικού κόμματος. Τα αποτελέσματα εκπλήσσουν πολλούς, όπως τον Γερμανό πολιτικό επιστήμονα Γιούργκεν Φάλτερ.

Ο Φάλτερ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας του στη μελέτη των μητρώων μελών του ναζιστικού κόμματος και έχει γράψει εκτενώς για την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και του κόμματός του στην εξουσία στη Γερμανία.

Είχε προηγουμένως αναζητήσει τα αρχεία αποναζιστικοποίησης της μητέρας του, τα οποία φυλάσσονται σε τοπικά κρατικά αρχεία στη Γερμανία και συνήθως περιέχουν μεταπολεμικά ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν μετά τον πόλεμο από τους Γερμανούς υπό τις εντολές των συμμαχικών δυνάμεων.

Διαπίστωσε ότι η μητέρα του είχε χαρακτηριστεί ως «απαλλαγμένη», πράγμα που σημαίνει ότι είχε απαλλαγεί από κάθε κατηγορία συνενοχής με το καθεστώς. Μια ψευδής δήλωση σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ποινής σε βάρος της.

Έτσι, όταν γερμανικές εφημερίδες ξεκίνησαν νωρίτερα φέτος τη λειτουργία βάσεων δεδομένων, ο Φάλτερ δήλωσε στο CNN ότι ήταν κάτι «περισσότερο από έκπληκτος» όταν ανακάλυψε ότι το όνομα της μητέρας του εμφανιζόταν στα παλιά αρχεία του ναζιστικού κόμματος. Αυτό το μυστικό προφανώς το είχε κρατήσει κρυφό ακόμη και από την ίδια της την οικογένεια.

O Γερμανό πολιτικός επιστήμονας Γιούργκεν Φάλτερ

«Ο πατέρας μου ήταν ένθερμος αντιναζιστής και θα είχε διαλύσει τον αρραβώνα»

«Λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό χαρακτήρα, τη νοοτροπία και τις πολιτικές πεποιθήσεις της μητέρας μου ως φιλελεύθερης καθολικής, ήταν στην πραγματικότητα αδιανόητο να είχε ενταχθεί στο NSDAP (Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) το 1940, σε ηλικία 23 ετών. Ωστόσο, αυτό καταγράφεται στο αρχείο καρτελών, το οποίο υποδηλώνει ότι πιθανότατα ήταν όντως μέλος», δήλωσε ο Φάλτερ, ανώτερος ερευνητικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Μάιντς.

«Ποτέ δεν το ανέφερε αυτό μέσα στην οικογένεια, και αν ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν αρραβωνιασμένος μαζί της εκείνη την εποχή, το είχε μάθει, αυτός – ως ένθερμος αντιναζιστής που είχε φυλακιστεί από τη Γκεστάπο – πιθανότατα θα είχε διαλύσει τον αρραβώνα», τόνισε ο πολιτικός επιστήμονας.

Η συγκλονιστική ανακάλυψη του Φάλτερ υπογραμμίζει το βαθμό στον οποίο τα αρχεία που πρόσφατα κατέστησαν προσβάσιμα στους Γερμανούς αναδιαμορφώνουν την αντίληψη τους για την οικογενειακή ιστορία τους. Επίσης αυτές οι ανακαλύψεις γίνονται σε μια περίοδο που παραμένει μεγάλη η υποστήριξη προς τις γερμανικές ακροδεξιές δυνάμεις, που καλούν τη χώρα να αφήσει το ναζιστικό παρελθόν της.

Εκατομμύρια καρτέλες, οι οποίες κάποτε υπόκειντο στους γερμανικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση χρειαζόταν να περάσει από μία χρονοβόρα διαδικασία, είναι πλέον άμεσα διαθέσιμες στο διαδίκτυο μέσω αναζήτησης από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αφού τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ δημοσίευσαν στο διαδίκτυο τα σωζόμενα αρχεία με τις κάρτες μελών.

«Τι έκαναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας κατά τη ναζιστική εποχή;» ρωτά τους αναγνώστες του το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel. «Ερευνήστε εδώ την ιστορία της οικογένειάς σας σε σχέση με το NSDAP», προτρέπει η εφημερίδα Die Zeit.

Η προώθηση αυτών των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης έρχεται σε μια εποχή που το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) συνεχίζει να απολαμβάνει ισχυρή υποστήριξη. Εξέχουσες φωνές από το εσωτερικό του AfD έχουν απορρίψει τη μεταπολεμική «κουλτούρα της μνήμης» της Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να ξεπεράσει το ιστορικό της αίσθημα ενοχής και να επικεντρωθεί στην εθνική υπερηφάνεια.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος τότε ήταν ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πέρυσι σε μια συγκέντρωση της AfD ότι η χώρα «εστιάζει υπερβολικά στην ενοχή του παρελθόντος» και ότι τα παιδιά δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για τις «αμαρτίες των προπαππούδων τους».

Από το έτος προσχώρησης στο ναζιστικό κόμμα μπορεί να φανεί εάν ήταν ιδεολογικά τα κίνητρα

Οι νέες βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης αντισταθμίζουν αυτές τις εκκλήσεις και ενθαρρύνουν τους Γερμανούς να εξετάσουν πιο προσεκτικά τη σχέση των δικών τους οικογενειών με τον ναζισμό. Προκαλούν νέες σκέψεις και συζητήσεις για το πώς οι απλοί πολίτες κατέληξαν να θεωρήσουν φυσιολογικό τον εξτρεμισμό.

Τα αρχεία δεν αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο ένα άτομο ενδέχεται να προσχώρησε στους ναζί. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ημερομηνία προσχώρησης ενός ατόμου μπορεί να υποδείξει αν η πράξη αυτή είχε ιδεολογικά κίνητρα.

«Πριν από το 1933, ήταν πιθανότατα θέμα πεποιθήσεων. Μετά το 1933, μετά την ίδρυση του Τρίτου Ράιχ, υπήρχαν πάρα πολλοί οπορτουνιστές που προσχώρησαν στο κόμμα για πιο εγωιστικούς λόγους: για να πάρουν προαγωγή, για να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη ή και για να προστατεύσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Φάλτερ στο CNN, αναφερόμενος στο έτος που οι ναζί ανέλαβαν την εξουσία. Το βιβλίο του «Οι σύντροφοι του Χίτλερ στο κόμμα» αναλύει την εξέλιξη της συμμετοχής στο ναζιστικό κόμμα και τα πιθανά κίνητρα για την ένταξη σε αυτό.

Στις τελευταίες ημέρες του πολέμου, οι Ναζί προσπάθησαν να καταστρέψουν την τεράστια συλλογή των δελτίων μελών του κόμματος και, για τον λόγο αυτό, τα μετέφεραν σε ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτοπολτού κοντά στο Μόναχο. Σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος έπεισε τον αμερικανικό στρατό που έφτασε εκεί για την αξία τους.

Η καρτέλα μέλους στο ναζιστικό κόμμα της μητέρας του Γιούργκεν Φάλτερ

Νέα ιστορική αποτίμηση;

Η μηχανή αναζήτησης του Der Spiegel κατέχει εδώ και εβδομάδες εξέχουσα θέση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του οργανισμού, ενώ το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι έχει λάβει αρκετές χιλιάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αναγνώστες που εντόπισαν μέλη της οικογένειάς τους στα αρχεία.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι οι βάσεις δεδομένων συμβάλλουν στην προώθηση μιας νέας φάσης της «εξισορρόπησης με το παρελθόν». Η Γερμανία έχει περάσει από αρκετές τέτοιες φάσεις από το τέλος του Γ Ράιχ. Αυτή η τελευταία συζήτηση, ωστόσο, επικεντρώνεται ειδικά στην οικογενειακή μνήμη και στην αμφισβήτηση των αφηγήσεων που ενδεχομένως έχουν μεταδώσει οι οικογένειες σχετικά με τις πράξεις των προγόνων τους υπό το ναζιστικό καθεστώς.

«Για δεκαετίες, εκατομμύρια Γερμανοί ήθελαν να πιστεύουν ότι οι οικογένειές τους δεν είχαν εμπλακεί στη βία, στα εγκλήματα πολέμου και στη δολοφονία Εβραίων που διέπραξαν οι ναζί. Τώρα, 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, πολλοί έχουν αρχίσει να αμφισβητούν εκ νέου τα ταμπού και τους οικογενειακούς μύθους», δήλωσε στο CNN ένας δημοσιογράφος του Der Spiegel που εργάστηκε στο έργο.

Η μηχανή αναζήτησης του Spiegel

Η αμφισβήτηση των οικογενειακών μύθων

Ο Μίκκελ Ντακ, αναπληρωτής καθηγητής γερμανικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ρόουαν των ΗΠΑ, ανέφερε ότι μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες ιστορικής απολογιστικής σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως τα Stolpersteine, τσιμεντένια τετράγωνα χαραγμένα στα πεζοδρόμια δρόμων σε όλη τη Γερμανία και την ευρύτερη Ευρώπη, τα οποία σηματοδοτούν την τελευταία γνωστή κατοικία Εβραίων και άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Ωστόσο, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, οι προσπάθειες αυτές ήταν ελάχιστες.

«Πολλές γερμανικές οικογένειες βασίζονταν σε ένα προστατευτικό φράγμα που συχνά αναφέρεται ως “προφορική μνήμη”, δηλαδή ιστορίες που μεταδίδονταν προφορικά από τους παππούδες και τους γονείς», δήλωσε ο Dack στο CNN. «Αυτές οι ιστορίες συχνά ανέφεραν ότι οι πρόγονοί τους δεν είχαν καμία σχέση με τον ναζισμό», ανέφερε.

Συνέχισε: «Αυτές οι αφηγήσεις έρχονται σε άμεση αντίθεση με τα εμπειρικά δεδομένα που είναι πλέον διαθέσιμα».

Αυτό το φαινόμενο των αλλοιωμένων αφηγήσεων διερευνάται σε ένα μη μυθοπλαστικό βιβλίο του 2002 με τίτλο «Ο παππούς δεν ήταν Ναζί». Το βιβλίο, το οποίο αποτελεί μια κοινωνιολογική μελέτη, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες οικογένειες θυμούνται τον πόλεμο και διαπίστωσε μια έντονη ασυμφωνία μεταξύ της ιστορικής πραγματικότητας και της οικογενειακής μνήμης.

Αν και οι νεότερες γενιές διδάσκονταν στο σχολείο για τις φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, το βιβλίο διαπίστωσε ότι οι οικογενειακές παραδόσεις συνέχιζαν να «καθαρίζουν» το παρελθόν, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες να παρουσιάζονται συχνά ως ήρωες, σωτήρες ή και οι ίδιοι θύματα.

«Υπήρχαν σιωπές στην οικογένεια, υπήρχαν ιστορίες που διηγούνταν, υπήρχαν αμβλυμένες αφηγήσεις. Πιστεύω ότι τελικά τώρα, χάρη σε αυτές τις μηχανές αναζήτησης, αυτό αλλάζει», είπε ο Ντακ.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτό είναι η σταδιακή απώλεια της τελευταίας γενιάς που έζησε την εποχή του Γ’ Ράιχ, πράγμα που σημαίνει ότι τα εγκλήματα των Ναζί μεταφέρονται από τη ζωντανή μνήμη στην ιστορία και την επίσημη εκπαίδευση. Αυτή η αυξανόμενη απόσταση μπορεί να διευκολύνει τις νεότερες γενιές να διαχωρίσουν τις οικογενειακές παραδόσεις από τις πραγματικότητες του καθεστώτος.

Αν και υπάρχουν περιστασιακοί λόγοι για τους οποίους οι έρευνες δημοσιεύονται τώρα, ο Ντακ πιστεύει ότι το τρέχον κύμα ιστορικής αποτίμησης λειτουργεί επίσης ως μια κοινωνική και θεσμική αντίδραση στην πολιτική άνοδο της ακροδεξιάς. «Η δημόσια προβολή αυτών των αρχείων μελών αποτελεί μια σαφή θεσμική προειδοποίηση… Και αυτή είναι ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι εύθραυστοι και η ριζοσπαστικοποίηση είναι μια σταδιακή διαδικασία, είπε.

Ο Φάλτερ δήλωσε ότι δεν βλέπει πώς οι τρέχουσες συζητήσεις θα λειτουργήσουν τελικά ως φράγμα ενάντια στην ακροδεξιά στη Γερμανία ή ενάντια στις απαιτήσεις να απαλλαγεί η Γερμανία από το ναζιστικό της παρελθόν. «Θα ωθήσει, ωστόσο, τους ανθρώπους να σκεφτούν για άλλη μια φορά πώς ήταν δυνατόν να υπάρχουν τόσα πολλά μέλη του NSDAP μεταξύ των προγόνων μας», τόνισε ο Φάλτερ.