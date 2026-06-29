Μακρόν: Εμφανίστηκε πάλι με γυαλιά Aviator α λα «Top Gun»

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν φόρεσε ξανά τα γυαλιά Aviator για να υποδεχθεί τον Σουλτάνο του Ομάν στο Ελιζέ, παρότι είχαν προκαλέσει σχόλια στην προηγούμενη εμφάνισή του.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Μακρόν επέλεξε τα γυαλιά λόγω προβλήματος στο μάτι του και όχι για τον ήλιο.

Τα γυαλιά έγιναν viral μετά την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου χρησιμοποίησε και την αγγλική φράση «for sure».

Η δημοφιλία των γυαλιών προκάλεσε αύξηση της ζήτησης για τον κατασκευαστή Henry Jullien και ενέπνευσε δημιουργίες όπως ετικέτα κρασιού και παρωδίες πολιτικών.

Ο Μακρόν χρησιμοποίησε την εμφάνισή του για να συμβολίσει την αντίστασή του στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και την ανάγκη για πιο αυτόνομη Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται για τα σχόλια που προκάλεσε η προηγούμενη εμφάνιση του με γυαλιά Aviator α λα «Top Gun» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Έτσι σήμερα φόρεσε ξανά τα συγκεκριμένα γυαλιά προκειμένου να υποδεχθεί στο Ελιζέ τον Σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο συνεργάτες του Γάλλου προέδρου είπαν ότι επέλεξε τα γυαλιά όχι για τον ήλιο στον περίβολο του Ελιζέ αλλά επειδή πάλι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το μάτι του.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε να φοράει τα γυαλιά ηλίου του κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής μέσα στο προεδρικό μέγαρο, μαζί με τον σουλτάνο, και αργότερα σε ένα ξενοδοχείο, στο πλαίσιο ενός γαλλο-ομανικού επιχειρηματικού φόρουμ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν περιμένουν να υποδεχθούν τον βασιλιά της Ταϊλάνδης και τη σύζυγό το στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. 29 Ιουνίου 2026 AP

Τα γυαλιά ηλίου τύπου «aviator» του Μακρόν έγιναν viral όταν τα φόρεσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην οποία αντιτάχθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και χρησιμοποιούσε συχνά την αγγλική φράση «for sure» (σ.σ στα σίγουρα).

Είπε ότι η Ευρώπη έπρεπε να αντισταθεί στους «τυράννους» και να είναι «πολύ πιο ισχυρή και πιο αυτόνομη» σε μια εποχή που οι εντάσεις κλιμακώνονταν λόγω των σχεδίων του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Μακρόν ενσάρκωσε την αντεπίθεση εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία συμβολιζόταν —αν και ακούσια— από τα γυαλιά ηλίου του. Ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε με χιούμορ: «Τον είδα να κάνει τον σκληρό» με αυτά τα «όμορφα γυαλιά ηλίου».

Μετά το Νταβός, η ζήτηση για τα γυαλιά ηλίου της Henry Jullien προκάλεσε κατάρρευση της ιστοσελίδας του γαλλικού κατασκευαστή, ενώ ένας οινοπαραγωγός δημιούργησε ένα μπουκάλι ροζέ, στην ετικέτα του οποίου απεικονίζονταν γυαλιά ηλίου τύπου «aviator», μια γραβάτα και η φράση «For Sure».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρρ Στάρμερ, μπήκε και αυτός στο θέμα με μία παρωδία αφίσας της ταινίας «Top Gun», στην οποία εμφανίζεται ο ίδιος και ο Μακρόν ντυμένοι ως πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.