Μουντιάλ 2026: Οι Simpsons «προέβλεψαν» τον νικητή του; Η αλήθεια πίσω από το viral βίντεο

Κάθε φορά που πλησιάζει μια μεγάλη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, επανέρχεται το ίδιο ερώτημα: μήπως οι Simpsons το είχαν προβλέψει; Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να υποστηρίζουν ότι η διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων αποκάλυψε ήδη τον μελλοντικό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Η φήμη των Simpsons ως «προφητικής» σειράς δεν είναι καινούργια. Με περισσότερα από 35 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και εκατοντάδες επεισόδια που σατιρίζουν την πολιτική, τον αθλητισμό, την τεχνολογία και την ποπ κουλτούρα, δεν είναι παράξενο ορισμένες σκηνές να μοιάζουν εκ των υστέρων εντυπωσιακά με πραγματικά γεγονότα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για πραγματικές προβλέψεις.

Οι «προφητείες» που έγιναν πραγματικότητα

Οι υποστηρικτές της θεωρίας επικαλούνται περιπτώσεις όπου η σειρά φάνηκε να έχει προβλέψει μελλοντικές εξελίξεις. Η πιο γνωστή αφορά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, καθώς σε επεισόδιο του 2000 η Λίζα Σίμπσον εμφανίζεται να διαδέχεται τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney, η οποία είχε παρουσιαστεί ως χιουμοριστικό εύρημα σε επεισόδιο του 1998, αλλά πραγματοποιήθηκε τελικά το 2019.

Ακόμη και η συνεργασία του συγκροτήματος Cypress Hill με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, που εμφανίστηκε ως αστείο το 1996, έγινε πραγματικότητα το 2024.

Τι ισχύει για το Μουντιάλ του 2026

Η νέα θεωρία βασίζεται σε μια σκηνή από το επεισόδιο «The Cartridge Family» της 9ης σεζόν, το οποίο προβλήθηκε το 1997.

Σε αυτό εμφανίζεται μια τηλεοπτική διαφήμιση που προωθεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Μεξικού και Πορτογαλίας, ο οποίος παρουσιάζεται σατιρικά ως η αναμέτρηση που θα αναδείξει «το σπουδαιότερο έθνος της Γης».

Το γεγονός ότι το Μεξικό θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2026 οδήγησε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να συνδέσουν τη σκηνή με τη φετινή διοργάνωση.

Ωστόσο, στο επεισόδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, δεν αναφέρεται συγκεκριμένη χρονολογία και φυσικά δεν αποκαλύπτεται κανένας νικητής.

Παράλληλα, ορισμένες αναρτήσεις προσθέτουν αναφορές στον Κριστιάνο Ρονάλντο, παρότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής δεν μνημονεύεται πουθενά στο επεισόδιο.

Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη σκηνή αποτελεί σατιρικό σχόλιο για το ποδόσφαιρο, καθώς ο αγώνας παρουσιάζεται τόσο αργό και βαρετό ώστε οι θεατές στο Σπρίνγκφιλντ εξαγριώνονται και προκαλούν επεισόδια στο γήπεδο.

Ένας παλιός ισχυρισμός που επανέρχεται

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη σκηνή γίνεται viral. Το ίδιο απόσπασμα είχε κυκλοφορήσει και πριν από τα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, με τους οργανισμούς ελέγχου γεγονότων (fact-checkers) να καταρρίπτουν τότε τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Η επανεμφάνισή του το 2026 οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η σκηνή είναι αυθεντική, όμως δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για τον νικητή του Μουντιάλ 2026. Η σύνδεσή της με τη διοργάνωση αποτελεί μια ερμηνεία που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων και αναπαράγεται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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