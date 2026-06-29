Μουντιάλ 2026, Βραζιλία – Ιαπωνία: Προηγούνται στο ημίχρονο οι «Μπλε Σαμουράι» - Δείτε το γκολ

Το δεύτερο ματς στη φάση των «32»

Γιάννης Καλύβας

Μουντιάλ 2026, Βραζιλία – Ιαπωνία: Προηγούνται στο ημίχρονο οι «Μπλε Σαμουράι» - Δείτε το γκολ
AP
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Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στη φάση των «32» του Μουντιάλ και θέλει να αποδείξει στο Χιούστον την ανωτερότητά της, κόντρα σε μία παραδοσιακή δύναμη του θεσμού.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ακτής Ελεφαντοστού και Νορβηγίας στην επόμενη φάση.

Η Ιαπωνία προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Σάνο ο οποίος έκλεψε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και εκτέλεσε με συρτό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή τον Άλισον για το προβάδισμα των «Μπλε Σαμουράι».

Δείτε το γκολ:

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