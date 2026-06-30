Μουντιάλ 2026: Ξαφνικό μπουρίνι... διασκορπίζει τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μιλάνο - Βίντεο

Εκατοντάδες φίλαθλοι έτρεχαν να καλυφθούν στην περιοχή Navigli του Μιλάνου λόγω ξαφνικής καταιγίδας που έπληξε την πόλη. Εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ άρχισαν να τρέχουν έντρομοι προς κάθε κατεύθυνση, καθώς μια ξαφνική νεροποντή ξέσπασε πάνω από τα κεφάλια τους. Ο σφοδρός άνεμος ήταν τόσο δυνατός που άρχισε να σηκώνει μέχρι και τα τραπεζάκια των καταστημάτων.

Η ανάσα δροσιάς και ο καύσωνας

Αυτό το ξαφνικό μπουρίνι στο Μιλάνο αποτελεί το πρώτο μιας σειράς έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να φέρουν μια προσωρινή ανακούφιση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση περίπου πέντε βαθμών Κελσίου, προσφέροντας μια πολυπόθητη ανάσα δροσιάς στους κατοίκους. Πάντως, το κύμα ζέστης δεν φαίνεται να υποχωρεί οριστικά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο καύσωνας θα επιστρέψει δριμύτερος από την Παρασκευή, πιέζοντας ξανά την πόλη.

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Προβλήματα στο δίκτυο και blackout

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει δύσκολη. Ο νομάρχης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με σκοπό να αντιμετωπιστεί το σοβαρό ζήτημα με τις συχνές διακοπές ρεύματος. Αυτά τα blackout προκλήθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών και ταλαιπώρησαν αρκετές γειτονιές της πόλης, όπως ανακοινώθηκε, αλλά κυρίως επηρέασαν πολλούς δήμους στα περίχωρα του Μιλάνου.

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