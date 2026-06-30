Μουντιάλ 2026: Η εικόνα του τουρνουά – Οι Μαροκινοί παρηγορούν τον Χάκπο στην πιο σκοτεινή του ώρα

Snapshot Ο Κόντι Χάκπο της Ολλανδίας αντιμετώπισε την τραγωδία της απώλειας του αγέννητου γιου του δύο μέρες πριν από το ματς με αντίπαλο το Μαρόκο.

Παρά τον πόνο του, ο Χάκπο αγωνίστηκε και πέτυχε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι των «32» του Μουντιάλ.

Αμέσως μετά, «ξέσπασε» σε λυγμούς στο γήπεδο και δέχτηκε τη στήριξη των συμπαικτών του.

Μετά τη νίκη και πρόκριση του Μαρόκου στα πέναλτι, οι Μαροκινοί παίκτες παρηγόρησαν θερμά τον Χάκπο, δείχνοντας σεβασμό και αθλητικό ήθος. Snapshot powered by AI

Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να καθηλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους, όμως, υπάρχουν στιγμές που η ζωή υπενθυμίζει με τον πλέον σκληρό τρόπο ότι είναι απλώς ένα παιχνίδι.

Αυτό αποδείχθηκε στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο για τη φάση των «32» του Μουντιάλ.

Μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από τη σέντρα, ο 27άχρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ, Κόντι Χάκπο, και η σύντροφός του, Νόα φαν ντερ Μπάι, μοιράστηκαν με τον κόσμο μία τραγική είδηση: Την απώλεια του αγέννητου γιου τους, Ελάιζα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Παρά τον ανείπωτο πόνο, ο Χάκπο έλαβε τη γενναία απόφαση να παραμείνει στην αποστολή των «οράνιε». Στο 72ο λεπτό του αγώνα, «άνοιξε» το σκορ με εξαιρετικό πλασέ.

Η αντίδραση που είχε, «λύγισε» όλο τον πλανήτη: Αμέσως έπεσε στα γόνατα, κρύβοντας το πρόσωπο στο χορτάρι και «ξέσπασε» σε λυγμούς. Η αποστολή της Ολλανδίας, με επικεφαλής τον αρχηγό, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, δημιούργησαν μία αγκαλιά γύρω του.

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Όμως, η εικόνα του τουρνουά προέκυψε μετά το τελευταίο σφύριγμα, όταν το Μαρόκο πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Αρκετοί παίκτες του Μαρόκου, παραμερίζοντας τους έξαλλους πανηγυρισμούς, έσπευσαν αμέσως να αγκαλιάσουν σφιχτά τον Χάκπο.

Σε μία επίδειξη σεβασμού και αθλητικού ήθους, οι Μαροκινοί διεθνείς στάθηκαν δίπλα στον αντίπαλό τους, προσφέροντας παρηγοριά στον πόνο του.