Τραγωδία στην Ιταλία: Σκότωσε ιδιοκτήτη πιτσαρίας για μια δωρεάν... πίτσα

Σοκ έχει προκαλέσει στη βόρεια Ιταλία μια υπόθεση άγριας δολοφονίας μέσα σε πιτσαρία στη Ρέτζο Εμίλια, στην περιφέρεια της Εμίλια-Ρομάνια, όταν μια αντιπαράθεση για μια δωρεάν πίτσα εξελίχθηκε σε θανατηφόρα επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (29 Ιουνίου 2026) στην πιτσαρία «Yoghi». Θύμα είναι ο Ραφαέλε Στίπα, περίπου 60 ετών, ο οποίος διατηρούσε την επιχείρηση για δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, ο φερόμενος ως δράστης ήταν σταθερός πελάτης του καταστήματος.

Το βράδυ της επίθεσης ζήτησε εκ νέου να του προσφερθεί δωρεάν πίτσα, αίτημα που ο ιδιοκτήτης απέρριψε, επικαλούμενος προηγούμενες φορές που είχε ήδη εξυπηρετηθεί χωρίς χρέωση.

Η άρνηση αυτή φαίνεται να αποτέλεσε το σημείο που πυροδοτήθηκε η ένταση.

Ο πελάτης αντέδρασε βίαια και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στην προσπάθειά της να παρέμβει, η αδελφή του θύματος δέχθηκε επίσης χτυπήματα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά την επίθεση, ο δράστης εγκατέλειψε τον χώρο και εξαφανίστηκε, προκαλώντας επιχείρηση αναζήτησης από την αστυνομία. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, καθώς και το ιστορικό της σχέσης μεταξύ δράστη και θύματος.

Ο δράστης ονομάζεται Αντρέα Πελάτι, είναι 42 ετών, και σύμφωνα με την Αστυνομία το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η επίμονη απαίτηση να του προσφέρεται δωρεάν πίτσα.

Ο εισαγγελέας της Ρέτζιο Εμίλια, Γκαετάνο Καλογέρο Πάτσι, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι η διαμάχη με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος είχε ξεκινήσει ήδη από το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν γνωστός του Πελάτι είχε πάει στην πιτσαρία «Yoghi» του Σίπα ζητώντας τρεις δωρεάν πίτσες, αίτημα που είχε απορριφθεί από τον ιδιοκτήτη.

Μετά το δεύτερο «όχι» του Ραφαέλε Σίπα, 67 ετών, από το Κάπο ντ’ Ορλάντο στη Σικελία και κάτοικο Εμίλια για πολλά χρόνια, ο οποίος υπενθύμισε στον πελάτη ένα χρέος περίπου 20 ευρώ, εκείνος αντέδρασε επιτιθέμενος με μαχαίρι.

Η αδελφή του Σίπα, η 52χρονη Αντονέλα, μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, χρησιμοποιώντας μάλιστα και ένα ξύλο εναντίον του Πελάτι, όμως τραυματίστηκε σοβαρά από πολλαπλές μαχαιριές και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Santa Maria Nuova, το κεντρικό νοσοκομείο της πόλης, με τραύματα στα χέρια και στα πλευρά. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Στο μεταξύ, από τις περίπου 02:00 τα ξημερώματα, ο δράστης ανακρίθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση και οδηγήθηκε στη φυλακή με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μετά την επίθεση, ο Πελάτι που ζει πολύ κοντά στο σημείο του εγκλήματος και έχει παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, απομακρύνθηκε πεζός και προσπάθησε να κρυφτεί σε πάρκο.

Κάτοικοι της νότιας περιοχής της Ρέτζιο Εμίλια, όπου βρίσκεται η πιτσαρία «Yoghi», βγήκαν στον δρόμο και μίλησαν για μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στη γειτονιά.

«Έχω την πιτσαρία μου 500 μέτρα από εκείνη του Ραφαέλε», είπε ο Αλεσάντρο Σερβίντιο. «Με συγκλόνισε βαθιά αυτό που συνέβη. Θα μπορούσε να συμβεί σε μένα ή σε οποιονδήποτε επαγγελματία. Είναι παράλογο να βγαίνεις από το σπίτι σου για να δουλέψεις τίμια και να φοβάσαι ότι μπορεί να μην επιστρέψεις στην οικογένειά σου».

Ο Σίπα είχε δύο παιδιά και τη στιγμή της επίθεσης υπήρχαν αρκετοί πελάτες στο κατάστημά του.

Η πιτσαρία «Yoghi» λειτουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και τη διαχειρίζονται ο Ραφαέλε και η αδελφή του Αντονέλα.