ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώνει απαγορεύσεις συμμετοχής τρανσέξουαλ σε γυναικεία αθλήματα

Ακτιβιστές πανηγυρίζουν μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να επικυρώσει τους κρατικούς νόμους που απαγορεύουν στα τρανσέξουαλ κορίτσια και γυναίκες να συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές ομάδες, την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στο Καπιτώλιο

Snapshot Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε νόμους δύο πολιτειών που απαγορεύουν τη συμμετοχή τρανσέξουαλ γυναικών σε γυναικεία αθλήματα σε σχολεία και κολέγια.

Η απόφαση αφορά τη Δυτική Βιρτζίνια και το Αϊντάχο, αλλά αναμένεται να επηρεάσει και άλλες πολιτείες σε εθνικό επίπεδο.

Οι εννέα δικαστές συμφώνησαν ότι οι απαγορεύσεις δεν παραβιάζουν τον Τίτλο IX, ενώ ήταν διχασμένοι σχετικά με την ερμηνεία της 14ης Τροποποίησης για ίση προστασία.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε τις απαγορεύσεις και έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της συμμετοχής και των δικαιωμάτων των τρανσέξουαλ αθλητών.

Υποστηρικτές των απαγορεύσεων αναφέρουν βιολογικό πλεονέκτημα των τρανσέξουαλ γυναικών, ενώ οι αντίπαλοι τις χαρακτηρίζουν άδικες διακρίσεις χωρίς καθολική επιστημονική συναίνεση. Snapshot powered by AI

Σε μία απόφασή που θεωρείται ως νίκη της κυβέρνησης Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε την Τρίτη, τους νόμους σε δύο Πολιτείες, που απαγορεύουν τη συμμετοχή τρανσέξουαλ αθλητριών σε αθλητικές ομάδες κοριτσιών και γυναικών, σχολικές και κολλεγιακές.

Η απόφαση αφορά στη Δυτική Βιρτζίνια και το Αϊντάχο, αλλά εκτιμάται ότι ανοίγει τον δρόμο σε εθνικό επίπεδο.

A group of women joined in prayer outside the U.S. Supreme Court after the Court ruled that states may ban transgender students from competing in women's and girls' scholastic sports.



The decision marks a major victory for supporters of state laws limiting participation based on… pic.twitter.com/GlN4neLyFw — Fox News (@FoxNews) June 30, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία υποστήριξε τις πολιτειακές απαγορεύσεις, έχει στοχεύσει τη συμμετοχή τρανσέξουαλ αθλητών στον αθλητισμό.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή πέρυσι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αποσύρουν τη χρηματοδότηση από σχολεία που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρανσέξουαλ αθλητών σε αθλήματα κοριτσιών και γυναικών.

Το δικαστήριο εξέτασε υποθέσεις μαθητών στις δύο πολιτείες που είχαν αμφισβητήσει τις απαγορεύσεις συμμετοχής. Οι νόμοι απαιτούσαν από τις αθλητικές ομάδες των δημόσιων σχολείων και κολεγίων να αγωνίζονται σύμφωνα με το φύλο τους που καταγράφηκε κατά τη γέννηση.

Μία από τις δύο προκλήσεις λέει ότι η απαγόρευση παραβιάζει την προστασία των ίσων δικαιωμάτων στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. Το άλλο λέει ότι έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους για τα πολιτικά δικαιώματα.

Περισσότερες από δύο δωδεκάδες πολιτείες έχουν θεσπίσει απαγορεύσεις από τότε που το έκανε το Αϊντάχο το 2020.

Σύμφωνα με τις κρατικές απαγορεύσεις, μια τρανς γυναίκα - ένας βιολογικός άνδρας που προσδιορίζεται ως γυναίκα - δεν επιτρέπεται να αγωνίζεται σε γυναικεία αθλήματα σε σχολεία και κολέγια.

Και οι εννέα δικαστές του δικαστηρίου αποφάσισαν ότι οι πολιτειακές απαγορεύσεις δεν παραβιάζουν έναν νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα που ονομάζεται Τίτλος IX, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στα σχολεία.

Αλλά οι δικαστές ήταν διχασμένοι σε ιδεολογικές γραμμές σχετικά με το εάν οι απαγορεύσεις παραβιάζουν την εγγύηση της 14ης Τροποποίησης του συντάγματος για ίση προστασία βάσει του νόμου.

Οι έξι συντηρητικοί δικαστές είπαν ότι δεν παραβίαζε το σύνταγμα, αλλά οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές διαφώνησαν.

Μια ομάδα προσεύχεται έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου σχετικά με το αν τα τρανσέξουαλ κορίτσια και γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές ομάδες- Ουάσιγκτον AP//Jose Luis Magana

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε το θέμα των τρανς αθλητών στον γυναικείο αθλητισμό τακτικό επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024. Πέρυσι, υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που είχε ως στόχο να απαγορεύσει στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικείες αθλητικές ομάδες.

Μετά από αυτή την απόφαση, το NCAA, το διοικητικό όργανο για τα κολεγιακά αθλήματα των ΗΠΑ, απαγόρευσε στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πατάξει τη χρήση αντωνυμιών ουδέτερου φύλου – αρνούμενη να απαντήσει στην αλληλογραφία που τις χρησιμοποιεί, ενώ τους απαγορεύει επίσης τα διαβατήρια. Έχει επίσης λάβει μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε χειρουργική επέμβαση μετάβασης φύλου.

Οι υποστηρικτές των απαγορεύσεων υποστήριξαν ότι οι τρανς γυναίκες είχαν βιολογικό πλεονέκτημα έναντι των αθλητών που καταγράφηκαν ως γυναίκες κατά τη γέννηση.

Όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι επρόκειτο να περιορίσει την κατηγορία των γυναικών των Ολυμπιακών αθλημάτων σε βιολογικές γυναίκες, είπε ότι η ομάδα εργασίας της εξέτασε τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία τους προηγούμενους 18 μήνες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε «σαφής συναίνεση» ότι «το ανδρικό φύλο παρέχει πλεονέκτημα απόδοσης σε όλα τα αθλήματα και τις εκδηλώσεις που βασίζονται στη δύναμη. δύναμη και αντίσταση».

Όσοι αντιτάχθηκαν στις απαγορεύσεις υποστηρίζουν ότι αυτές συνιστούσαν άδικη διάκριση εις βάρος των τρανσέξουαλ μαθητών και αμφισβητούν το αν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ως προς το ότι οι τρανσέξουαλ γυναίκες και κορίτσια έχουν εγγενές πλεονέκτημα.