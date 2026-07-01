Ο Τραμπ δήλωσε έσοδα πάνω από 1 δισ. δολάρια από κρυπτονομίσματα το 2025

Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ στον τομέα των κρυπτονομισμάτων απέφεραν στον Αμερικανό πρόεδρο περισσότερα από 1 δισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται από την έκθεση 927 σελίδων, ο Τραμπ δήλωσε έσοδα 635 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα από «meme coin» με το όνομα «Trump», η αξία του οποίου έχει καταρρεύσει από τότε που το κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων του.

Δήλωσε επίσης έσοδα άνω των 500 εκατ. δολαρίων από την World Liberty Financial, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ίδρυσαν οι γιοι του και τα παιδιά του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ.

Παράλληλα, είχε εκατομμύρια σε έσοδα από ακίνητα και προϊόντα που έφεραν το όνομα Τραμπ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι αποκομίζει κέρδη από την προεδρία.

Τα έσοδα που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασής του ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα στοιχεία για το 2024, όταν ο Τραμπ είχε δηλώσει έσοδα άνω των 600 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο Τραμπ έχει μεταβιβάσει τις επιχειρήσεις του σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται οι γιοι του, αρνήθηκε και πάλι την ύπαρξη οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μετατρέψει με υπερηφάνεια τις ΗΠΑ «στην παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων».

«Όλες οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του γίνονται προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού – και οι λεγόμενοι «δημοσιογράφοι» που υποστηρίζουν το αντίθετο, ανακυκλώνουν την ίδια, παλιά, ψευδή αφήγηση που προωθούν οι Δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης εδώ και μια δεκαετία».

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης επισημάνει ότι δεν υπόκειται στους ομοσπονδιακούς νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ στο παρελθόν είχε επικρίνει τα κρυπτονομίσματα, χαρακτηρίζοντας το Bitcoin ως «απάτη» και «καταστροφή που περιμένει να συμβεί».

Ωστόσο, τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν την Τρίτη δείχνουν ότι τα έσοδά του από τα κρυπτονομίσματα ξεπερνούν κατά πολύ τα έσοδα από τις επιχειρήσεις του στον τομέα των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Τραμπ κέρδισε από τον τομέα των ακινήτων: 77 εκατομμύρια δολάρια από το κλαμπ του Μαρ-α-Λάγκο, 122 εκατομμύρια δολάρια από το γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ της Φλόριντα και πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια από κάθε γκολφ κλαμπ που έχει στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, στο Τζούπιτερ της Φλόριντα και στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Σύμφωνα με την δήλωση, ο Τραμπ είχε επίσης έσοδα εκατομμυρίων από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων 4,7 εκατομμύρια δολάρια από δικαιώματα χρήσης του εμπορικού σήματος «Trump» για ρολόγια, Βίβλους, αθλητικά παπούτσια, αρώματα και κιθάρες.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δήλωσε επίσης έσοδα 10,7 εκατ. δολαρίων από μια «συμφωνία αδειοδότησης» που αφορούσε το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.