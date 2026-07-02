Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

Snapshot Δεκαέξι παιδιά διασώθηκαν από ένα ερειπωμένο σπίτι στο Οχάιο, όπου ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες που περιγράφηκαν ως «απόλυτο κακό».

Οι δύο γονείς και οι παππούδες των παιδιών κατηγορούνται για 17 κακουργηματικές πράξεις έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο και πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.

Τα παιδιά, ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών, βρέθηκαν σε σοβαρή κατάσταση, με δύο να μεταφέρονται σε νοσοκομεία τραύματος επιπέδου 1.

Οι συλληφθέντες δεν ήταν μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και φαίνεται ότι μετακινούνταν συχνά, αποφεύγοντας τη δημιουργία ιατρικών ή κρατικών αρχείων από το 2008.

Η υπόθεση δεν σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων, ενώ οι Αρχές δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή δίωξη στους υπεύθυνους. Snapshot powered by AI

Δεκαέξι παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές «έμοιαζαν με άγρια ζώα», διασώθηκαν από ένα μικρό, ερειπωμένο σπίτι-κολαστήριο στο Οχάιο, ενώ τέσσερις ενήλικοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Η φρικιαστική ανακάλυψη έγινε το πρωί της Τρίτης από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Βίντον, κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό σκηνικό μέσα στο σπίτι, το οποίο χαρακτηρίστηκε απλώς ως «απόλυτο κακό» από τον γενικό εισαγγελέα του Οχάιο, Andy Wilson.

«Ήταν συνθήκες που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ζουν άνθρωποι, πόσο μάλλον παιδιά», δήλωσε ο Wilson.

Όπως αποκάλυψε, ορισμένα από τα παιδιά που εντοπίστηκαν «δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν».

«Ήταν τρομερό. Έμοιαζαν σχεδόν με άγρια ζώα. Ήταν πραγματικά φρικτό», πρόσθεσε.

Δύο γονείς και οι παππούδες των παιδιών κατηγορούνται ο καθένας για 17 κακουργηματικές πράξεις έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, αδίκημα δεύτερου βαθμού.

Οι συλληφθέντες είναι οι Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders και Elizabeth Siders.

H Christina Siders

O Gary Siders Jr

Το σπίτι βρίσκεται στη μικρή πόλη Hamden, η οποία έχει λιγότερους από 1.000 κατοίκους και απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολόμπους.

Ο εισαγγελέας William Archer δήλωσε ότι οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν επειδή οι γονείς και οι παππούδες φέρονται να προκάλεσαν «σοβαρή σωματική βλάβη» στα παιδιά.

Ο σερίφης της κομητείας Βίντον, Ryan Cain, περιέγραψε επίσης τις συνθήκες ως αποτρόπαιες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφέροντας ότι το σπίτι ήταν γεμάτο ανθρώπινα περιττώματα και ότι υπήρχε ένα μικρό δωμάτιο όπου οι ερευνητές πιστεύουν πως τα παιδιά κρατούνταν επί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

«Τα περισσότερα από τα ζώα της φάρμας μας ζουν σε καλύτερες συνθήκες από αυτές στις οποίες βρίσκονταν τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από 18 μηνών έως 18 ετών και περιλάμβαναν αγόρια και κορίτσια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Αρκετά βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση όταν εντοπίστηκαν, ενώ δύο χρειάστηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς σε νοσοκομεία τραύματος επιπέδου 1 λόγω των τραυματισμών τους.

Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, ο Wilson ανέφερε ότι η πρώτη προτεραιότητα των διασωστών ήταν να τα μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής τους.

Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν τη συγγένεια όλων των παιδιών μεταξύ τους, ωστόσο τόνισαν ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων.

Ο Gary Siders Sr.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής και φαίνεται πως μετακινούνταν συχνά.

«Τα παιδιά μας αξίζουν καλύτερη μεταχείριση από τους γονείς, τους κηδεμόνες και όσους έχουν την επιμέλειά τους. Κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει κάτω από τέτοιες συνθήκες», δήλωσε ο Archer.

«Η υπηρεσία μου θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε αυτά τα παιδιά να λάβουν την αγάπη και τη φροντίδα που τους αξίζει. Θα ασκήσουμε δίωξη εναντίον των υπευθύνων με τη μέγιστη αυστηρότητα που προβλέπει ο νόμος.»

Η Terri Siders, συγγενής της οικογένειας, δήλωσε στο NBC News ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την οικογένεια εδώ και τουλάχιστον οκτώ χρόνια.

«Ήξερα ότι ο μικρός Gary είχε παιδιά. Δεν θυμάμαι όμως να έχω γνωρίσει κάποιο από αυτά», είπε.

Η Elizabeth Siders

«Ήξερα από συζητήσεις στην οικογένεια πριν από χρόνια ότι είχαν πολλά παιδιά, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι είχαν τόσα πολλά.»

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου της κομητείας Βίντον το πρωί της Τετάρτης και παραμένουν προφυλακισμένοι με εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων.

Σε νεότερη ενημέρωση, οι ερευνητές ανέφεραν ότι πλέον πιστεύουν πως η οικογένεια Siders είχε ζήσει σε πολλές κομητείες του Οχάιο από το 2008 και απέφευγε συστηματικά να δημιουργήσει ιατρικά ή άλλα κρατικά αρχεία.