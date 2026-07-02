Συγκλονίζει ο ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ: «Πάσχω από Αλτσχάιμερ»

Snapshot Ο Ντάνι Γκλόβερ διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ μετά την απονομή του τιμητικού Όσκαρ το 2022 και μίλησε δημόσια για τη μάχη του με τη νόσο.

Η κατάσταση της υγείας του είναι μεταβαλλόμενη, με περιόδους διαύγειας και απώλειας μνήμης, σύμφωνα με τον ίδιο και την κόρη του.

Η οικογένεια διαχειρίζεται την πορεία της νόσου με ειλικρίνεια, χωρίς να ωραιοποιεί την κατάσταση.

Η νόσος Αλτσχάιμερ προκαλεί σταδιακή απώλεια μνήμης και γνωστικές δυσλειτουργίες λόγω νευροεκφυλισμού.

Ο Γκλόβερ έγινε παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του στο «Lethal Weapon», με την πρώτη ταινία να κυκλοφορεί το 1987. Snapshot powered by AI

Ο Ντάνι Γκλόβερ διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ και μίλησε δημόσια για τη μάχη του με τη νευροεκφυλιστική ασθένεια, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη εμφάνιση στην εκπομπή The Today Show.

Ο 79χρονος ηθοποιός, γνωστός από τις ταινίες «Φονικό Όπλο» και «The Color Purple», αποκάλυψε ότι η διάγνωση έγινε λίγο μετά την απονομή του τιμητικού Όσκαρ το 2022 και παραδέχτηκε πως προσπαθεί ακόμη να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα της ασθένειας. «Μπορώ να ζήσω με αυτό, κατά κάποιον τρόπο. Καθώς εξελίσσεται, τα πράγματα θα αλλάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κόρη του, Μαντίσα, μίλησε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό ο πατέρας της να εκφράζεται με δικά του λόγια και στον δικό του χρόνο. Όπως είπε, η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη, καθώς «μερικές φορές έχει επίγνωση και άλλες όχι», σημειώνοντας ότι η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί με ειλικρίνεια την πορεία της νόσου χωρίς να ωραιοποιεί την κατάσταση.

Ο ίδιος ο Γκλόβερ περιέγραψε στιγμές διαύγειας αλλά και απώλειας μνήμης, λέγοντας ότι υπάρχουν περίοδοι που η μνήμη του λειτουργεί κανονικά και άλλες που τα κενά είναι εμφανή.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι δεν έχει ακόμη αποδεχτεί πλήρως τη διάγνωση, αν και αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια εμπειρία που μοιράζονται εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου, κατά την οποία η συσσώρευση παθολογικών πρωτεϊνών οδηγεί στον θάνατο των νευρικών κυττάρων, προκαλώντας σταδιακή απώλεια μνήμης, αποπροσανατολισμό και αλλαγές στη συμπεριφορά, με τελική εξέλιξη τη σοβαρή γνωστική έκπτωση και την απώλεια βασικών λειτουργιών.

Η Μαντίσα Γκλόβερ αποκάλυψε ότι τα πρώτα σημάδια ανησυχίας εμφανίστηκαν όταν ο πατέρας της άρχισε να ξεχνά λεπτομέρειες από το παρελθόν του, κάτι που δεν ταίριαζε με τη μνημονική του ικανότητα, καθώς στο παρελθόν θυμόταν με εξαιρετική ακρίβεια ακόμη και ασήμαντα περιστατικά δεκαετιών πίσω.

Ο Ντάνι Γκλόβερ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Lethal Weapon», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Μελ Γκίμπσον ως ένα ανορθόδοξο δίδυμο αστυνομικών στο Λος Άντζελες.

Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 1987 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ ακολούθησαν τρία ακόμη φιλμ τα επόμενα χρόνια, με την τελευταία κινηματογραφική προσθήκη να έρχεται το 1998.

Το franchise επεκτάθηκε αργότερα και στην τηλεόραση, με σειρά που έκανε πρεμιέρα το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2019.