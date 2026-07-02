Νέα Υόρκη: «Στολίζουν» τον δήμαρχο Μαμντάνι για τις οδηγίες που έδωσε για τον κλιματισμό

Η σύσταση του δημάρχου δεν έγινε δεκτή με ψυχραιμία από τους Νεοϋορκέζους

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέα Υόρκη: «Στολίζουν» τον δήμαρχο Μαμντάνι για τις οδηγίες που έδωσε για τον κλιματισμό
Mayoral Photography Office
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, ζήτησε από τους πολίτες να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους στους 25,5 βαθμούς Κελσίου λόγω πρωτοφανούς καύσωνα και πίεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Η απόφαση προκάλεσε κύμα οργής και ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολιτικούς να τη συνδέουν με την πολιτική ταυτότητα του δημάρχου.
  • Κάτοικοι εξέφρασαν την πρόθεση να αγνοήσουν την οδηγία και να κατεβάσουν τους θερμοστάτες σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ως αντίδραση.
  • Η εταιρεία ηλεκτροδότησης Con Edison διευκρίνισε ότι η συσκότιση της Times Square δεν θα βοηθούσε την οικιακή κατανάλωση λόγω της δομής του δικτύου.
  • Η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 24
  • 25,5 βαθμούς το καλοκαίρι αποτελεί σύσταση και προηγούμενων διοικήσεων και του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ για εξοικονόμηση ενέργειας.
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Κύμα οργής και ειρωνικών σχολίων στο διαδίκτυο προκάλεσε η απόφαση που πήρε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να ζητήσει από τους πολίτες να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους στους 78 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή στους 25,5 βαθμούς Κελσίου.

Η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή καύσωνα, με τον υδράργυρο να απειλεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά από το 2012, γεγονός που δοκιμάζει σκληρά τις αντοχές του ηλεκτρικού δικτύου.

Οι αντιδράσεις για τον καύσωνα και το «σοσιαλιστικό» κλιματιστικό

Η σύσταση του δημάρχου δεν έγινε δεκτή με ψυχραιμία από τους Νεοϋορκέζους, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιδρυτής του Barstool, Dave Portnoy, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος δήμαρχος στο μέλλον, σχολίασε σκωπτικά: «78 βαθμοί; Καλωσήρθατε στον κομμουνισμό, άνθρωποι! Ελπίζω να το απολαύσετε!».

Την ίδια ώρα, συντηρητικοί πολιτικοί αναλυτές και στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, όπως ο Vivek Ramaswamy και ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ron DeSantis, έσπευσαν να συνδέσουν την έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας με την πολιτική ταυτότητα του Mamdani, κάνοντας λόγο για αποτυχία της σοσιαλιστικής του ατζέντας.

Πολλοί κάτοικοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αγνοήσουν πλήρως τις οδηγίες, δηλώνοντας ότι θα κατεβάσουν τους θερμοστάτες ακόμη και στους 16 βαθμούς ως αντίδραση.

Παράλληλα, έντονα ερωτήματα διατυπώθηκαν για τη σκοπιμότητα του μέτρου, καθώς οι πολίτες αναρωτιούνται γιατί πρέπει να υπομένουν τη ζέστη στα σπίτια τους όταν η Times Square παραμένει πλήρως φωταγωγημένη όλο το εικοσιτετράωρο, καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ρεύματος.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ηλεκτροδότησης Con Edison διευκρίνισε ότι το δίκτυο της πόλης είναι χωρισμένο σε απομονωμένα τοπικά δίκτυα, οπότε η συσκότιση της Times Square δεν θα βοηθούσε τις οικιακές ζώνες.

Η απάντηση του δήμου και το ιστορικό των μέτρων

Ο Mamdani ξεκαθάρισε ότι τα δημόσια κτίρια εφαρμόζουν ήδη τον κανόνα των 25,5 βαθμών, σβήνοντας τα μη απαραίτητα φώτα κατά τις ώρες αιχμής.

«Ένα σταθερό δίκτυο σημαίνει ότι το κλιματιστικό παραμένει αναμμένο και ζωές σώζονται», τόνισε ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι ο περιορισμός της ζήτησης είναι αναγκαίος για την αποφυγή μπλακάουτ.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδηγία δεν αποτελεί καινοτομία της τωρινής διοίκησης. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ προτείνει σταθερά τη ρύθμιση του θερμοστάτη μεταξύ 24 και 25,5 βαθμών το καλοκαίρι για λόγους οικονομίας, ενώ και ο προηγούμενος δήμαρχος, Eric Adams, είχε εκδώσει ακριβώς την ίδια σύσταση κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Ιούλιο του 2023.

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