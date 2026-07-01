Ακραίος καύσωνας απειλεί τις ΗΠΑ ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιουλίου

Μεγάλο μέρος της αμερικανικής επικράτειας βρίσκεται από σήμερα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των αποπνικτικών θερμοκρασιών που αναμένεται να καταρρίψουν κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ τις επόμενες ημέρες. Το ακραίο αυτό φαινόμενο ξεκίνησε από τις κεντρικές πολιτείες και πλέον κινείται απειλητικά προς τις μεγάλες μητροπόλεις της ανατολικής ακτής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς και τις τοπικές αρχές.

Η δε χρονική συγκυρία αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η χώρα ετοιμάζεται για τους μεγάλους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου, όπου έχει προγραμματιστεί το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνημάτων στα χρονικά για την επέτειο των 250 χρόνων από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης σε Νέα Υόρκη και Σικάγο

Οι τοπικές κυβερνήσεις προσπαθούν να οχυρώσουν τις πόλεις τους απέναντι στην επερχόμενη θερμική εισβολή. Στο Σικάγο, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, άνοιξαν ήδη δεκάδες κλιματιζόμενα κέντρα για το κοινό, ενώ δημοτικοί υπάλληλοι βρίσκονται στους δρόμους για την υποστήριξη των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η κατάσταση φαίνεται ακόμη πιο ανησυχητική στη Νέα Υόρκη. Ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, προειδοποίησε δημόσια ότι αυτό το κύμα καύσωνα ενδέχεται να είναι το πιο ακραίο που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο δήμος έχει θέσει σε εφαρμογή ένα άνευ προηγουμένου, ιστορικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, επιστρατεύοντας ειδικά οχήματα για τη διανομή νερού και τοποθετώντας προσωρινούς σταθμούς με συστήματα υδρονέφωσης σε κεντρικά σημεία.

Αίσθηση που θα ξεπεράσει τους 43 βαθμούς στην Ουάσινγκτον

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί δραματικά τις επόμενες ώρες λόγω των πολύ υψηλών επιπέδων υγρασίας, τα οποία δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πραγματική αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται την Πέμπτη.

Ειδικότερα στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 38 βαθμούς Κελσίου από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, όμως ο δείκτης δυσφορίας θα εκτινάξει την αίσθηση της ζέστης πάνω από τους 43 βαθμούς Κελσίου.

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