Το 4% της άμμου στην παραλία της Απόβασης είναι ακόμα θραύσματα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Γεωλόγοι διαπίστωσαν ότι ένα σημαντικό μέρος της άμμου στην ιστορική Omaha Beach αποτελείται ακόμη από μικροσκοπικά μεταλλικά θραύσματα.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η παραλία Omaha Beach στη Νορμανδία είναι γνωστή ως ένας από τους πιο αιματοβαμμένους τόπους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, στις 6 Ιουνίου 1944, χιλιάδες συμμαχικοί στρατιώτες αποβιβάστηκαν υπό σφοδρά γερμανικά πυρά, σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της Απόβασης της Νορμανδίας. Περισσότερα από 80 χρόνια μετά, η ιστορία φαίνεται πως δεν έχει μείνει μόνο στα βιβλία, αλλά εξακολουθεί να “γράφεται” ακόμη και στην ίδια την άμμο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση χάκερ στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ
15:15 ∙ ANNOUNCEMENTS
O κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου
10:37 ∙ LIFESTYLE
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες
22:27 ∙ WHAT THE FACT