Το 4% της άμμου στην παραλία της Απόβασης είναι ακόμα θραύσματα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η παραλία Omaha Beach στη Νορμανδία είναι γνωστή ως ένας από τους πιο αιματοβαμμένους τόπους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, στις 6 Ιουνίου 1944, χιλιάδες συμμαχικοί στρατιώτες αποβιβάστηκαν υπό σφοδρά γερμανικά πυρά, σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της Απόβασης της Νορμανδίας. Περισσότερα από 80 χρόνια μετά, η ιστορία φαίνεται πως δεν έχει μείνει μόνο στα βιβλία, αλλά εξακολουθεί να “γράφεται” ακόμη και στην ίδια την άμμο.

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