Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε

Την περασμένη Δευτέρα είχε ραντεβού σε δομής πρόνοιας για την υπόθεση της επιμέλειας της 8 μηνών κόρης του

Εύη Απολλωνάτου

Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 45χρονος Τούρκος που σκότωσε έξι υπαλλήλους πρόνοιας στο Στάντε της Γερμανίας είχε δραπετεύσει από φυλακή στην Τουρκία.
  • Ο δράστης βρισκόταν υπό έρευνα για πολλαπλά ποινικά αδικήματα στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης σεξουαλικής κακοποίησης.
  • Η εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας δεν γνώριζε το ποινικό παρελθόν του δράστη και δεν ήταν γνωστός για βίαια αδικήματα στη Γερμανία.
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Από φυλακή της Τουρκίας φέρεται να έχει δραπετεύσει ο 45χρονος Τούρκος, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα άνοιξε πυρ και σκότωσε έξι υπαλλήλους της πρόνοιας σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο άνδρας έχει δραπετεύσει από τουρκική φυλακή και βρίσκεται στο επίκεντρο «πολλαπλών ποινικών διαδικασιών» στην Τουρκία. Εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του το 2022 στο Γκαζιαντέπ.

Μεταξύ των δύο επιθέσεων, ο 45χρονος τέθηκε υπό κράτηση σε άλλη ποινική διαδικασία. Ωστόσο είχε δραπετεύσει και οι τουρκικές αρχές τον αναζητούσαν και δεν γνώριζαν το πού βρίσκεται, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η BILD σημειώνει ότι η εισαγγελία της Κάτω Σαξονίας δεν γνώριζε το ποινικό παρελθόν του υπόπτου, ο οποίος δεν ήταν γνωστός για βίαια αδικήματα στη Γερμανία. Ωστόσο σε βάρος του υπήρξαν καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά και απειλές προς γιατρούς και αστυνομικούς.

Την περασμένη Δευτέρα είχε ραντεβού με επιτροπή των υπηρεσιών πρόνοιας, με αντικείμενο την επιμέλεια της 8 μηνών κόρης του, την οποία φέρεται να ταρακούνησε έντονα. Έχει χωρίσει από την μητέρα του βρέφους. Στο δημοσίευμα της BILD αναφέρεται ακόμη ότι έχει παντρευτεί τρεις φορές στην Τουρκία.

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