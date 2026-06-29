Γερμανία: Καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψης του δράστη της ένοπλης επίθεσης με 6 νεκρούς

Snapshot Η ένοπλη επίθεση σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας

παιδιού στη Στάντε της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς.

Η σύλληψη του δράστη καταγράφηκε σε βίντεο όπου αστυνομικοί τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες.

Μαζί με τον δράστη συνελήφθη και μία γυναίκα, και η αστυνομία αποδίδει την επίθεση σε προσωπικά κίνητρα, πιθανώς ενδοοικογενειακή βία.

Δεν εξετάζεται πολιτικό υπόβαθρο στην πράξη, ενώ έχουν διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.

Ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς κάποιοι τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Snapshot powered by AI

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη της ένοπλης επίθεσης σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας της Γερμανίας με έξι νεκρούς έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Στα πλάνα φαίνονται δύο αστυνομικοί να πλησιάζουν με τα όπλα παρατεταμένα και να φωνάζουν στον δράστη να βγει από το αυτοκίνητο. Μάλιστα ο ένας φαίνεται να κλωτσάει την πόρτα του οδηγού. Δευτερόλεπτα μετά ο ένοπλος ανοίγει την πόρτα και πέφτει στο έδαφος και ο ένας αστυνομικός του περνάει χειροπέδες, ενώ στο σημείο σπεύδουν και άλλοι αστυνομικοί.

Μαζί με τον άνδρα συνελήφθη και μία γυναίκα, οι οποίοι ανακρίνονται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Focus Online πώς μια γυναίκα και ένας νεαρός άνδρας φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από τον τόπο του συμβάντος με ένα αυτοκίνητο. Ένας αστυνομικός φώναξε: «Σταματήστε, μην κουνηθείτε!». Όταν το αυτοκίνητο έφυγε, αρκετοί αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, έπεσαν τουλάχιστον δέκα έως δεκαπέντε πυροβολισμοί.

Η αστυνομία αποδίδει την επίθεση σε «προσωπικά κίνητρα». Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πέντε άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

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