Kjell Nilsson: Πέθανε ο ηθοποιός του Mad Max - Η συγκλονιστική απόφασή του για την ασθένειά του

Snapshot Ο ηθοποιός Kjell Nilsson, γνωστός για τον ρόλο του στο Mad Max 2, πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από μάχη με νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Υπέφερε από την ασθένεια για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και λάμβανε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα.

Την περασμένη Κυριακή, αποφάσισε να σταματήσει την αιμοκάθαρση για να ανακτήσει τον έλεγχο του πόνου και του σώματός του.

Πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του στις 2 Ιουλίου, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα.

Ήταν επίσης ολυμπιακός αρσιβαρίστας, κάτι που συνέβαλε στην επιλογή του για τον ρόλο του Λόρδου Humungus στο Mad Max 2. Snapshot powered by AI

Ο πρωταγωνιστής του MAD Max, Kjell Nilsson, πέθανε σε ηλικία 76 ετών, την Πέμπτη στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, μετά από μια «μακρά και επώδυνη» μάχη με νεφρική νόσο.

Ο ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα αφού υπέφερε από την ασθένεια για τέσσερα χρόνια.

Ο γεννημένος στη Σουηδία Kjell ήταν αρσιβαρίστας ολυμπιακής κλάσης – ένα χαρακτηριστικό που του φάνηκε χρήσιμο όταν επιλέχθηκε στο Mad Max 2 για να παίξει τον Λόρδο Humungus.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τα δυσάρεστα μέσω του λογαριασμού του στο Facebook: «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ο Kjell πάλευε με νεφρική νόσο τελικού σταδίου τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια, λαμβάνοντας αιμοκάθαρση τρεις ημέρες την εβδομάδα.

«Ήταν ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι, γεμάτο με αμέτρητες μάχες που έπρεπε να ξεπεραστούν, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής απώλειας της σωματικής του αυτονομίας.

«Την περασμένη Κυριακή, μετά από πολλή σκέψη, ο Kjell πήρε την απόφαση να ανακτήσει τον έλεγχο του πόνου και του σώματός του σταματώντας την αιμοκάθαρση».

Η ανάρτηση πρόσθεσε ότι ο Kjell πέθανε «ειρηνικά στον ύπνο του» στις 2 Ιουλίου.