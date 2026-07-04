Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Είναι εθισμένοι στον πόλεμο - Ομάδα σφαγέων

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «σιωνιστική ηγεσία», την οποία χαρακτήρισε «ομάδα σφαγέων»

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Νέα επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: Είναι εθισμένοι στον πόλεμο - Ομάδα σφαγέων
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε «εθισμένη στον πόλεμο», κατηγορώντας την ότι τροφοδοτεί την ένταση στη Μέση Ανατολή και υπονομεύει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας.

«Εμείς, από την πλευρά μας, στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε βήμα που θα συμβάλει στη μείωση της έντασης στην περιοχή μας και στην επίλυση των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί «με ιδιαίτερη προσοχή» τις κινήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, τις οποίες κατηγορεί ότι αποσκοπούν στην υπονόμευση της συναίνεσης.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «σιωνιστική ηγεσία», την οποία χαρακτήρισε «ομάδα σφαγέων», υποστηρίζοντας ότι συνδέει την πολιτική της επιβίωση με τη συνέχιση των συγκρούσεων στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι «δεν αφήνει ιδιαίτερα τον Λίβανο και τη Συρία να ησυχάσουν».

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ, που είναι εθισμένη στον πόλεμο, να βυθίσει ξανά τη γεωγραφική μας περιοχή στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει μια περιφερειακή τάξη όπου όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτως θρησκείας, θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια.

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