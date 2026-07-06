Απειλές Κατζ: Όποιος Ιρανός ηγέτης επιχειρήσει να καταστρέψει το Ισραήλ θα εξοντωθεί

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ κάνει δηλώσεις μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, Ελλάδα, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Snapshot Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ απείλησε ότι κάθε Ιρανός ηγέτης που επιχειρήσει να καταστρέψει το Ισραήλ θα εξοντωθεί.

Ο Κατζ κατηγόρησε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ ότι εξοντώθηκε από το Ισραήλ λόγω του ρόλου του στην προώθηση σχεδίων καταστροφής του Ισραήλ.

Οι αμερικανο ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν πλήξει σοβαρά τις στρατηγικές δυνατότητες της χώρας, σύμφωνα με τον Κατζ. Snapshot powered by AI

Απειλές κατά των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Ιράν εκτόξευσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η νεκρική πομπή με την σορό του Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη.

Ο Κατζ προειδοποίησε ότι ο οποιοσδήποτε Ιρανός ηγέτης «επιχειρήσει να προωθήσει σχέδια για την καταστροφή του Ισραήλ θα εξοντωθεί».

«Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, η κηδεία του οποίου πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, εξοντώθηκε από το Ισραήλ επειδή ξεκίνησε και ηγήθηκε του σχεδίου για την καταστροφή του Ισραήλ στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Κατζ.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν έπληξαν σοβαρά τις στρατηγικές δυνατότητες του. «Η ισχυρή επίθεση εναντίον του Ιράν, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέτρεψε την άμεση απειλή καταστροφής του Ισραήλ και έπληξε σοβαρά τις στρατηγικές δυνατότητες του Ιράν. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί και πάλι μόνο του τον εαυτό του, ανά πάσα στιγμή και ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», υπογράμμισε ο Ισραηλινός υπουργός.

Επίσης, επέκρινε τους Ιρανούς πολίτες που φώναζαν «Θάνατος στον Τραμπ» κατά τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος. Τους χαρακτήρισε «απαράδεκτους» και είπε ότι «αποκαλύπτουν την πραγματική φύση του καθεστώτος του Αγιατολάχ πέρα από τις επιθέσεις των χαλιφάτων και τα χαμόγελ».

Νωρίτερα, ο Ισραήλ Κατζ είχε δηλώσει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει μπει στο στόχαστρο για θάνατο και είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε ότι ο Τραμπ «έχει δεσμευτεί οι ΗΠΑ να φιμώσουν τα ‘κατοικίδια τους στο Τελ Αβίβ». Και πρόσθεσε: «Οποιαδήποτε απειλή εναντίον του λαού και της ηγεσίας μας θα λάβει άμεση και ισχυρή απάντηση».