Αυστραλία: Η γιγαντιαία υπόγεια «μπαταρία νερού» - Σταθμός παραγωγής ενέργειας 800 μ. κάτω από τη γη
Η Αυστραλία κατασκευάζει το Snowy 2.0, έναν τεράστιο υπόγειο υδροηλεκτρικό σταθμό 800 μέτρα κάτω από τη γη, λειτουργώντας ως μια γιγαντιαία μπαταρία καθαρής ενέργειας
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Η Αυστραλία προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά έργα της ιστορίας της. Πρόκειται για το Snowy 2.0, έναν τεράστιο υπόγειο υδροηλεκτρικό σταθμό που κατασκευάζεται 800 μέτρα κάτω από τη γη στα Χιονισμένα Όρη της Νέας Νότιας Ουαλίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας.
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