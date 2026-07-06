Europol: Παγκόσμια επιχείρηση κατά της εμπορίας ανθρώπων με συνολικά 1.024 συλλήψεις

Snapshot Η παγκόσμια επιχείρηση «Operation Global Chain» της Europol σε 59 χώρες οδήγησε σε 1.024 συλλήψεις και την ταυτοποίηση 2.070 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, εκ των οποίων 162 ήταν ανήλικα.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας και επαιτείας, με το 64,2% των θυμάτων να είναι γυναίκες που διακινούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Συμμετείχαν πάνω από 40.000 αξιωματικοί από 59 χώρες, με τη συνεργασία της Frontex, Interpol, και άλλων αρχών, ενώ ιδρύθηκαν δύο κέντρα συντονισμού στα Σκόπια και στο Ρίο ντε Τζανέιρο για διακρατική συνεργασία.

Εντοπίστηκαν σημαντικά εγκληματικά δίκτυα σε πολλές χώρες, όπως Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Μολδαβία και Νιγηρία, με συλλήψεις και διάσωση θυμάτων, ενώ κατασχέθηκαν χρήματα, οχήματα και έγγραφα.

Η ψηφιακή απειλή αναγνωρίστηκε ως κρίσιμη, με τη διοργάνωση διεθνούς hackathon για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της διαδικτυακής στρατολόγησης και εκμετάλλευσης θυμάτων. Snapshot powered by AI

Σε 1.024 συλλήψεις κατέληξε η μεγάλη παγκόσμια επιχείρηση της Europol για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εργασία.

Πρόκειται για μία επιχείρηση που διεξήχθη σε 59 χώρες με την ονομασία «Operation Global Chain» (Επιχείρηση Παγκόσμια Αλυσίδα), με τη συμμετοχή της FRONTEX και της Interpol. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 2.070 πιθανά θύματα, με 162 από αυτά να είναι ανήλικα. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εγκληματικότητα και την καταναγκαστική επαιτεία, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανήλικα θύματα.

Επικεφαλής χώρα της επιχείρησης ήταν η Αυστρία με τη συνδρομή της Ρουμανίας στον συντονισμό, ενώ οι ενέργειες συντονίστηκαν από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν:

1.024 συλλήψεις (334 για εμπορία ανθρώπων και 690 για άλλα εγκλήματα)·

Ταυτοποιήθηκαν 2.070 θύματα και πιθανά θύματα (1.908 ενήλικες και 162 ανήλικοι).

Εντοπίστηκαν 201 επιπλέον ύποπτοι.

Ξεκίνησαν 465 νέες έρευνες.

Εντοπίστηκαν 80 περιπτώσεις απάτης με έγγραφα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και ενήλικες, με το 64,2% να διακινούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση (20,9% καταναγκαστική εγκληματικότητα, 11,3% καταναγκαστική εργασία, 1,5% καταναγκαστική επαιτεία, 2,1% άλλες μορφές). Το ποσοστό των ανήλικων θυμάτων που διακινούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ακόμη υψηλότερο, με 86,4% (6,2% καταναγκαστική εργασία, 3% καταναγκαστική επαιτεία, περίπου 0,6% καταναγκαστική εγκληματική δραστηριότητα όπως κλοπή πορτοφολιού, 3,8% άλλες μορφές).

Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, η προστασία των θυμάτων μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από μέλη της οικογένειάς τους.

Πιθανά θύματα κυρίως από τη Λατινική Αμερική

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 40.000 αξιωματικοί από 59 διαφορετικές χώρες καθώς και οι αρχές επιβολής του νόμου, οι συνοριοφύλακες, οι επιθεωρήσεις εργασίας και οι φορολογικές και τελωνειακές αρχές. Πιθανά θύματα αναφέρθηκαν από 45 διαφορετικές χώρες, με την πλειοψηφία να προέρχεται από την Κολομβία, την Αργεντινή, τη Βενεζουέλα, το Νεπάλ και τη Μολδαβία. Πολλά από τα θύματα είχαν διακινηθεί διασυνοριακά, ακόμη και σε άλλες ηπείρους, καταδεικνύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα των σχεδίων εμπορίας ανθρώπων.

Συνολικά, οι αστυνομικοί που έλαβαν μέρος έλεγξαν:

565.470 άτομα

360.317 έγγραφα ταυτότητας

140.737 οχήματα

20.342 τοποθεσίες

6.133 πτήσεις και πλοία

Συντονισμός αξιωματικών από την Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη

Για την περαιτέρω βελτίωση της διασυνοριακής και διαηπειρωτικής συνεργασίας, η επιχείρηση επεκτάθηκε παγκοσμίως μέσω της δημιουργίας δύο κέντρων συντονισμού. Ένα κέντρο συντονισμού ιδρύθηκε στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας, καλύπτοντας τις συμμετέχουσες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ ένα δεύτερο ιδρύθηκε από την Ameripol στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων στην Αμερική.

Η Europol ανέπτυξε εμπειρογνώμονες στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στα δύο κέντρα συντονισμού, γεφυρώνοντας τις επιχειρησιακές δραστηριότητες μεταξύ ηπείρων και ευθυγραμμίζοντας ταυτόχρονες δράσεις κατά των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα πραγματοποίησε στοχευμένες επιχειρήσεις στις δικαιοδοσίες της και αντάλλαξε αποτελεσματικά πληροφορίες μέσω των κέντρων συντονισμού που είχαν συσταθεί στα Σκόπια και το Ρίο ντε Τζανέιρο. Αυτή η ολοκληρωμένη, διακρατική και διαυπηρεσιακή προσέγγιση ήταν απαραίτητη για την επιτυχή εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Συμμετέχουσες χώρες

Συνολικά, στο Ευρωπαϊκό κέντρο επιχείρησης συμμετείχαν 26 κράτη μέλη της ΕΕ και 17 κράτη εκτός ΕΕ (43 χώρες συνολικά), τα οποία είναι:

Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Κοσσυφοπέδιο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νιγηρία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών), Βιετνάμ.

Στο κέντρο επιχείρησης της Λατινικής Αμερικής συμμετείχαν 17 χώρες, οι οποίες είναι:

Αργεντινή, Μπελίζ, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών· Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας), Βενεζουέλα

Σημαντικότερα σημεία λειτουργίας από όλο τον κόσμο

Βέλγιο

Μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στο Σαρλερουά και το Βερβιέ εξάρθρωσε ένα κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων που στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι ύποπτοι φέρονται να κρατούσαν τα θύματα αιχμάλωτα, εξαναγκάζοντάς τα σε σεξουαλικές υπηρεσίες σε όλο το Βέλγιο και τη Γαλλία.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν καταναγκαστική πορνεία και υποκίνηση ανηλίκων σε σεξουαλικές πράξεις. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα 17 συλλήψεις, τον εντοπισμό 22 ανήλικων θυμάτων (21 Βελγικής, 1 Πολωνικής) και αποκάλυψε συνδέσεις με τρέχουσες έρευνες.

Κόστα Ρίκα

Οι αρχές στην Κόστα Ρίκα εντόπισαν 20 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων (12 Νικαραγουανοί, 8 Κοσταρικανοί) που εκμεταλλεύτηκαν για εξαναγκαστική επαιτεία.

Στοχεύοντας σε περιοχές εξαιρετικά ευάλωτες, οι παρεμβαίνοντες αξιωματικοί συνέλεξαν πληροφορίες για την αξιολόγηση πιθανών υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων για περαιτέρω διερεύνηση.

Γαλλία

Οι γαλλικές αρχές αποκάλυψαν ένα οργανωμένο δίκτυο πορνείας που λειτουργούσε τρία κέντρα μασάζ στη Λιλ και το Παρίσι. Μια συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 30 αστυνομικοί οδήγησε στη σύλληψη δύο Κινέζων υπόπτων, στην ασφάλεια πέντε θυμάτων και στην κατάσχεση άνω των 73.000 ευρώ σε μετρητά, ενός οχήματος, ειδών πολυτελείας και δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Ισλανδία

Οι ισλανδικές αρχές ανέπτυξαν ομάδες επιτήρησης σε δύο ύποπτους χώρους πορνείας που πιστεύεται ότι λειτουργούν από ένα κινεζικό δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος. Πάνω από 50 πελάτες καταγράφηκαν σε κάμερα, πέντε εκ των οποίων συνελήφθησαν, και οι αρχές κατάσχεσαν 14.000 ευρώ σε μετρητά, 13 κινητά τηλέφωνα και 11 ταυτότητες.

Διεξάγονται περαιτέρω ερευνητικά μέτρα, όπως συνεντεύξεις μαρτύρων, για τη συλλογή περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων κατά του δικτύου. Εντοπίστηκαν 16 πιθανά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τους προσφέρθηκε η κατάλληλη βοήθεια, ενώ δύο συνελήφθησαν για παράνομη διαμονή στην Ισλανδία.

Ιρλανδία

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της επιχείρησης GLOBAL CHAIN, οι αρχές επιβολής του νόμου κατάσχεσαν πάνω από 840.000 ευρώ σε μετρητά κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι στο Λίμερικ της Ιρλανδίας. Συνελήφθη ένα άτομο ύποπτο για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Μολδαβία

Στη Μολδαβία, οι αρχές εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης με επικεφαλής έναν πρώην χωροφύλακα και την αρραβωνιαστικιά του, οι οποίοι στρατολόγησαν τρία ανήλικα θύματα (ηλικίας 16-17 ετών) από οικονομικά ευάλωτα υπόβαθρα.

Τα θύματα εξαναγκάστηκαν στην πορνεία μέσω χειραγώγησης, οικονομικού ελέγχου και απειλών, διαφημίστηκαν στο διαδίκτυο και υποβλήθηκαν σε καθημερινή εκμετάλλευση με ελάχιστα κέρδη. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και αναμένουν δίκη, ενώ τα θύματα έλαβαν ψυχολογική υποστήριξη.

Νιγηρία

Οι νιγηριανές αρχές πραγματοποίησαν εννέα διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων. Οι ερευνητές αποκάλυψαν στοιχεία σεξουαλικής εκμετάλλευσης και δουλείας λόγω χρέους και κατάφεραν να εντοπίσουν τουλάχιστον 33 πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Βόρεια Μακεδονία

Οι αρχές στη Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν έρευνα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εξαναγκαστική επαιτεία. Ένα ευάλωτο άτομο με αναπηρία φέρεται να έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από στενό μέλος της οικογένειάς του, το οποίο την ανάγκασε σε επαιτεία, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε τις δραστηριότητές της και κατασχούσε τα κέρδη της.

Με βάση τις καταθέσεις μαρτύρων, τα βιντεοσκοπημένα στοιχεία και τα επιχειρησιακά ευρήματα, βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω ερευνητικά μέτρα για τη συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.

Πορτογαλία

Μια πορτογαλική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη δύο Βραζιλιάνων και ενός Πορτογάλου υπηκόου για παράνομη στρατολόγηση Βραζιλιάνων για εργασία σε κέντρα μασάζ και εξαναγκασμό τους σε πορνεία σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Οκτώ θύματα διασώθηκαν και το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, 10.000 ευρώ σε μετρητά και τρία οχήματα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν 64 αστυνομικοί.

Ουκρανία

Οι ουκρανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο άτομα για αδικήματα εργασιακής εκμετάλλευσης που αφορούσαν 13 άτομα με αναπηρία σε κέντρο αποκατάστασης στην περιοχή της Βίνιτσα. Οι ύποπτοι φέρονται να εξανάγκασαν ευάλωτους ανθρώπους σε εργασία.

Στο Κίεβο, οι αρχές εξάρθρωσαν μια εγκληματική ομάδα τεσσάρων υπόπτων που εμπλέκονταν σε εργασιακή εκμετάλλευση. Οι φερόμενοι ως εγκληματίες στρατολόγησαν, μετέφεραν και εκμεταλλεύτηκαν τα θύματα μέσω εξαπάτησης, εξαναγκασμού και κατάχρησης της ευάλωτης κατάστασής τους. 12 θύματα διασώθηκαν και έλαβαν βοήθεια.

Ηνωμένες Πολιτείες

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών (FBI και HSI) συνέλαβαν 16 άτομα (14 από τη Γουατεμάλα, 1 από τις ΗΠΑ, 1 από τις Φιλιππίνες) με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. 22 θύματα εμπορίας ανθρώπων (8 Αμερικανοί υπήκοοι, 4 Φιλιππινέζοι, 5 Κινέζοι, 5 Γουατεμαλέοι) ταυτοποιήθηκαν και διασώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 12 ανηλίκων.

Σιάμ

Οι αρχές της Ταϊλάνδης προστάτευσαν ένα ανήλικο θύμα και συνέλαβαν δύο υπόπτους για εμπορία παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Στο πλαίσιο της «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ», οι αρχές σε όλη την Ταϊλάνδη συνέλαβαν επίσης 99 άτομα ύποπτα για άλλα εγκλήματα, όπως παράνομη είσοδο και διέλευση συνόρων, κυβερνοαπάτη, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και απάτη με έγγραφα.

Παγκόσμιο ζήτημα που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία

Η Ευρωπόλ υποστήριξε αυτήν την επιχείρηση όλο το εικοσιτετράωρο, με πολλούς εμπειρογνώμονες να παρέχουν αναλυτική υποστήριξη, να επεξεργάζονται δεδομένα και να τα διασταυρώνουν με τις βάσεις δεδομένων της υπηρεσίας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, οι χώρες ενήργησαν βάσει κοινών πληροφοριών για να πραγματοποιήσουν επιδρομές σε γνωστές τοποθεσίες και κατασχέσεις. Η παρουσία των αρχών επιβολής του νόμου αυξήθηκε επίσης σε σημεία αιχμής και βασικούς κόμβους μεταφορών για τον εντοπισμό τόσο θυμάτων όσο και υπόπτων.

Στο πλαίσιο της Επιχείρησης GLOBAL CHAIN πραγματοποιήθηκαν αρκετές ανταλλαγές προσωπικού, όπως η ανάπτυξη Ούγγρων αξιωματικών στο Λιντς της Αυστρίας για τη διεξαγωγή κοινών ελέγχων με τις αυστριακές αρχές επιβολής του νόμου με στόχο εργαζόμενες του σεξ ουγγρικής καταγωγής. Επιπλέον, μια ρουμανική ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα εμπορίας ανθρώπων συνεργάστηκε με τις γερμανικές αρχές στη Φρανκφούρτη για την υποστήριξη των ερευνών και την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Τέλος, σε μια τριμερή ανταλλαγή συμμετείχαν Ολλανδοί αξιωματικοί που αναπτύχθηκαν στα αεροδρόμια της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, με Ισπανούς αξιωματικούς που στάλθηκαν στο Αϊντχόφεν και το Άμστερνταμ, με επίκεντρο την ταυτοποίηση λατινοαμερικανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που διέρχονται μέσω Ισπανίας προς τις Κάτω Χώρες.

Η ψηφιακή απειλή

Οι εγκληματίες που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο και τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την στρατολόγηση, τη διαφήμιση, τον έλεγχο, την εκμετάλλευση και την παρακολούθηση των θυμάτων. Για τον λόγο αυτό, διοργανώθηκε ένας ειδικός διαδικτυακός μαραθώνιος ανάπτυξης (hackathon) από τις 19 έως τις 20 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιχείρησης GLOBAL CHAIN.

Στόχος ήταν η δημιουργία αξιοποιήσιμων, υψηλής ποιότητας πληροφοριών και στοχευμένων πακέτων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επερχόμενης επιχείρησης. Στο hackathon συμμετείχαν 32 χώρες και υποστηρίχθηκε από την Europol και την INTERPOL. Συνολικά, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 252 πιθανών θυμάτων, 80 υπόπτων για εμπορία ανθρώπων και την έναρξη 19 νέων διεθνών ερευνών.

Μια προσπάθεια πολλαπλών εταίρων

Η επιχείρηση GLOBAL CHAIN διεξήχθη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των Εγκληματικών Απειλών (EMPACT). Η επιχείρηση έλαβε επίσης χρηματοδότηση από τον Frontex, καθώς και από το EU4FAST, το έργο υποστήριξης της ΕΕ για την ενίσχυση της καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Ameripol υποστήριξε τη δράση για δεύτερη φορά και το EL PACCTO χρηματοδότησε την ανάπτυξη αξιωματικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετείχε σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια για πρώτη φορά, υποστηρίζοντας με εμπειρογνωμοσύνη την αναγνώριση θυμάτων και τον εντοπισμό παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Η INTERPOL συνέβαλε παρέχοντας πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της και στις διεθνείς ειδοποιήσεις, καθώς και προσφέροντας ερευνητική και αναλυτική υποστήριξη σε υποθέσεις που προέκυψαν ή προχώρησαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι χώρες ζήτησαν 17 ειδοποιήσεις της INTERPOL και εντόπισαν 20 αποτελέσματα αναζήτησης.

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