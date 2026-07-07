Ξέσπασμα της νόσου των Λεγεωνάριων στη Νέα Υόρκη - Τα συμπτώματα

Αυτή η εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του 1978, που διατέθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), απεικονίζει τα βακτήρια Legionella pneumophila, τα οποία ευθύνονται για την πρόκληση της πνευμονικής νόσου γνωστής ως «νόσος των Λεγεωνάριων».

Snapshot Στη Νέα Υόρκη έχουν καταγραφεί 23 κρούσματα νόσου Λεγεωνάριων, με μερικούς ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Η νόσος μεταδίδεται μέσω μολυσμένου υδρατμού από πύργους ψύξης, οι οποίοι ελέγχονται εντατικά από τις αρχές.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, δύσπνοια, πονοκέφαλο και μυαλγίες και εμφανίζονται 2 έως 10 ημέρες μετά την έκθεση.

Η νόσος δεν είναι μεταδοτική μεταξύ ανθρώπων και αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά, αλλά μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν θεραπευτεί έγκαιρα.

Οι δημοτικές αρχές απαιτούν τακτικούς ελέγχους πύργων ψύξης, μετά από προηγούμενες επιδημίες που προκάλεσαν θανάτους και νοσηλείες. Snapshot powered by AI

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της Νέας Υόρκης μετά την εμφάνιση επιδημίας της νόσου των Λεγεωνάριων, με ήδη 23 άτομα να έχουν προσβληθεί, κάποια από τα οποίο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο.

Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 23 άτομα βρέθηκαν θετικά στη νόσο που μοιάζει με πνευμονία μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ την Κυριακή είχαν αναφερθεί 14 κρούσματα — μια σχεδόν επταπλάσια αύξηση σε σχέση με την ανακοίνωση των δύο πρώτων διαγνώσεων στις 2 Ιουλίου.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της Νέας Υόρκης που έχουν ζήσει ή εργαστεί σε περιοχές όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα να επικοινωνήσουν με επαγγελματία υγεία αν εμφανίσουν συμπτώματα παρόμοια με γρίπη.

Σε μια διαδικτυακή δημόσια συζήτηση τη Δευτέρα το βράδυ, ο Επίτροπος Υγείας, Δρ. Άλιστερ Μάρτιν δήλωσε ότι οι υγειονομικές αρχές εργάζονται εντατικά για να ελέγξουν 160 πύργους ψύξης στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν ποιος από αυτούς μπορεί να αποτελεί την «αποφασιστική απόδειξη» της επιδημίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί περίπου το ένα τρίτο των πύργων ψύξης, σύμφωνα με τις αρχές.

The Health Department says multiple cooling towers tested positive, as the Upper East Side Legionnaires' disease outbreak reaches 23 cases with 17 people hospitalized.https://t.co/zf1hlH7hI9 pic.twitter.com/KdkETrDyIC — UpperEastSite.com (@uppereastsiteny) July 7, 2026

Η νόσος των λεγεωνάριων, η οποία μεταδίδεται μέσω μολυσμένου υδρατμού, δεν είναι μεταδοτική και μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

Ωστόσο, μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ενώ τα άτομα άνω των 50 ετών, όσοι πάσχουν από χρόνια πνευμονική νόσο ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Tα συμπτώματα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2 έως 10 ημέρες μετά την έκθεση, πιο συχνά γύρω στις 5 έως 6 ημέρες, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν αργότερα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κλινική εικόνα μοιάζει με γρίπη, ή κάποιας μορφής πνευμονία. Για τη διάγνωσή της απαιτείται ιατρική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις.

πυρετός και ρίγη,

βήχας, συχνά ξηρός στην αρχή,

δύσπνοια,

πονοκέφαλος,

μυαλγίες και αίσθημα έντονης καταβολής,

μερικές φορές σύγχυση, διάρροια ή ναυτία.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης, καθησύχασαν ενημερώνοντας πως η κατανάλωση νερού και τα κλιματιστικά είναι ασφαλή, ξεκαθαρίζοντας πως η επιδημία δεν προέρχεται από τα υδραυλικά συστήματα, αλλά από πύργο ψύξης. Ωστόσο εκφράζουν ανησυχία για τον μη εντοπισμό της πηγής προέλευσης του βακτηρίου μέχρι στιγμής.

Οι δημοτικές αρχές ψήφισαν νόμους που απαιτούν τριμηνιαίες επιθεωρήσεις για τους περίπου 5.000 πύργους ψύξης σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη — όπου τα βακτήρια της λεγιονέλλας μπορούν να αναπτυχθούν — μετά από μια επιδημία το 2014 στο Μπρονξ που στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα.

Μια άλλη επιδημία στο Χάρλεμ πέρυσι στοίχισε τη ζωή σε επτά άτομα και οδήγησε περισσότερους από 90 σε νοσηλεία, ωθώντας τις αρχές να ενισχύσουν τους κανονισμούς, με τους ιδιοκτήτες κτηρίων να υποχρεούνται πλέον να διενεργούν ελέγχους για το βακτήριο της λεγιονέλλας κάθε 31 ημέρες, όταν ένας πύργος ψύξης βρίσκεται σε ενεργή χρήση.