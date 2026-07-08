Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στο Σινσινάτι – Συνελήφθη ο ύποπτος

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως, δεν κατάφερε να επιβιώσει

Γιάννης Νικηφοράκης

Νεκρός άνδρας από πυροβολισμούς σε στάση λεωφορείου στο Σινσινάτι – Συνελήφθη ο ύποπτος
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Αστυνομία του Σινσινάτι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, προχώρησε σε μία σύλληψη για ένοπλη επίθεση το πρωί της Τρίτης (07/07), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των οδών Linn και Liberty, περίπου στις 08:30 (15:30 ώρα Ελλάδος). Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με σοβαρότατα τραύματα.

Μερικές ώρες αργότερα, το Αστυνομικό Τμήμα του Σινσινάτι ανακοίνωσε ότι το θύμα, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως ο Άντονι Κριρ Τζούνιορ, 36 ετών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματα που υπέστη.

Στο σημείο της επίθεσης, οι Αρχές είχαν αποκλείσει την περιοχή με κίτρινη κορδέλα ασφαλείας, ενώ, υπήρχε παρουσία γύρω από ένα λεωφορείο της Metro και μία στάση λεωφορείου.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε ένα άτομο να δέχεται πυρά τη στιγμή που κατέβαινε από λεωφορείο στη στάση του West End, σύμφωνα με τις ραδιοεπικοινωνίες της Αστυνομίας. Φαίνεται πως ακούστηκαν τέσσερις έως πέντε πυροβολισμοί, ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

Η Αστυνομία του Σινσινάτι ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον Ρόμπερτ Ντέιβις, 33 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία.

Αργότερα, η εταιρεία μεταφορών Cincinnati Metro εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Σήμερα το πρωί, περίπου στις 08:30, ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμούς αφού αποβιβάστηκε από λεωφορείο της Metro κοντά στη διασταύρωση των οδών Linn και Liberty. Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα. Συνεργαζόμαστε πλήρως με την Αστυνομία του Σινσινάτι κατά τη διάρκεια της έρευνας για το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από το συμβάν».

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