Ένα μικρό χωριό 17 ατόμων στη Σλοβακία θέλει να βγει από τον κατάλογο της UNESCO

Snapshot Το χωριό Vlkolínec στη Σλοβακία, με 17 μόνιμους κατοίκους, δέχεται περίπου 100.000 τουρίστες ετησίως, προκαλώντας προβλήματα στην ηρεμία και την ιδιωτικότητα των κατοίκων.

Οι ντόπιοι θεωρούν ότι η τουριστική ροή υπερβαίνει τις δυνατότητες της υποδομής, με στενούς δρόμους, έλλειψη χώρων στάθμευσης και δημόσιων τουαλετών.

Κάποιοι κάτοικοι ζητούν την απομάκρυνση του χωριού από τον κατάλογο της UNESCO λόγω της υπερβολικής τουριστικής πίεσης και της αλλοίωσης των παραδόσεων.

Οι αρχές αρνούνται την απομάκρυνση και σχεδιάζουν μέτρα για τη βελτίωση της υποδομής, όπως νέες τουαλέτες, χώρο στάθμευσης Snapshot powered by AI

Το μικρό σλοβακικό χωριό Vlkolínec, που συμπεριλήφθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1993, αντιμετώπισε ένα απροσδόκητο πρόβλημα: ορισμένοι ντόπιοι πιστεύουν ότι η δημοτικότητα του χωριού έχει γίνει πολύ υψηλή.

Κάθε χρόνο, το χωριό, στο οποίο ζουν μόνιμα μόλις 17 κάτοικοι, επισκέπτονται περίπου 100 χιλιάδες τουρίστες. Σύμφωνα με τους κατοίκους, μια τέτοια ροή επισκεπτών τους στερεί την ηρεμία και την ιδιωτικότητα.

Ένας από τους γηραιότερους κατοίκους του χωριού, ο 68χρονος Anton Zabukha, είπε ότι αναγκάστηκε να τοποθετήσει πινακίδες στο σπίτι του που έγραφαν «Ιδιωτική ιδιοκτησία», «Απαγορεύεται η είσοδος» και «Απαγορεύεται η φωτογραφία» για να αποτρέψει τους περίεργους τουρίστες.

Κατά τη γνώμη του, πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τους επισκέπτες δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις αληθινές παραδόσεις του Vlkolínec και το ίδιο το χωριό μετατρέπεται σταδιακά σε τουριστική διακόσμηση.

Δεν υποστηρίζουν όλοι οι κάτοικοι την ιδέα της εγκατάλειψης του καθεστώτος ενός Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αλλά οι περισσότεροι παραδέχονται ότι η υπάρχουσα υποδομή δεν έχει σχεδιαστεί για μια τέτοια ροή ανθρώπων.

Μεταξύ των βασικών προβλημάτων είναι ο στενός δρόμος πρόσβασης, η έλλειψη θέσεων στάθμευσης και δημόσιων τουαλετών. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, μερικές φορές οι τουρίστες χρησιμοποιούν ιδιωτικές αυλές λόγω έλλειψης λουτρών.

Οι αρχές, με τη σειρά τους, δεν υποστηρίζουν την πρόταση αποκλεισμού του χωριού από τον κατάλογο της UNESCO. Λένε ότι εργάζονται για να μειώσουν το φορτίο στον οικισμό. Τα σχέδια περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων δημόσιων τουαλετών, τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην είσοδο του χωριού, καθώς και την αποκατάσταση της τοπικής εκκλησίας και του σχολείου.

Τώρα κάθε μόνιμος κάτοικος του Vlkolínec λαμβάνει περίπου 400 ευρώ ετήσια αποζημίωση για ταλαιπωρίες που σχετίζονται με την τουριστική ροή και μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση για την ανακαίνιση της κατοικίας του.

Ορισμένοι τουρίστες παραδέχονται επίσης ότι κατανοούν τη δυσαρέσκεια των ντόπιων. Κατά τη γνώμη τους, ένας τέτοιος μαζικός τουρισμός μπορεί πραγματικά να διαταράξει τη συνήθη ζωή μιας μικρής αγροτικής κοινότητας.