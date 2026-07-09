Darrell Sheets: Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε πριν βρεθεί νεκρός

Μετά την αποχώρησή του από τον κόσμο των δημοπρασιών αποθηκών, ο Darrell Sheets μετακόμισε στην Αριζόνα, όπου άνοιξε κατάστημα με αντίκες, επιλέγοντας μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Darrell Sheets: Το σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε πριν βρεθεί νεκρός
ΚΟΣΜΟΣ
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Περισσότερο από μία δεκαετία, ο Ντάρελ Σιτς υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εκπομπής αποθηκών Storage Wars, κερδίζοντας το προσωνύμιο «The Gambler» («Ο Τζογαδόρος») από τους τηλεθεατές κατά τη διάρκεια των 13 σεζόν του επιτυχημένου ριάλιτι του A&E, στο οποίο οι συμμετέχοντες πλειοδοτούν για εγκαταλελειμμένες αποθήκες, ελπίζοντας να ανακαλύψουν πολύτιμα αντικείμενα.

Μετά την αποχώρησή του από τον κόσμο των δημοπρασιών αποθηκών, ο Darrell Sheets μετακόμισε στην Αριζόνα, όπου άνοιξε κατάστημα με αντίκες, επιλέγοντας μια πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η νέα αυτή περίοδος της ζωής του έληξε τραγικά στις 22 Απριλίου, όταν βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στην Lake Havasu City, περίπου στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Ήταν 67 ετών.

Αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατός του προήλθε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, ενώ ανέφεραν ότι ερευνούσαν «καταγγελίες για διαδικτυακό εκφοβισμό που σχετίζονται με την υπόθεση», έπειτα από δηλώσεις του πρώην συμπρωταγωνιστή του Rene Nezhoda, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Σιτς δεχόταν το τελευταίο διάστημα έντονη παρενόχληση από συγκεκριμένο άτομο.

Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, το Αστυνομικό Τμήμα της Lake Havasu City έδωσε στη δημοσιότητα την πλήρη έκθεση του περιστατικού, την οποία εξασφάλισε η USA TODAY, αποκαλύπτοντας με λεπτομέρειες τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Τι αποκάλυψε η αστυνομική έκθεση για τον θάνατο του Ντάρελ Σιτς

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα σημείωμα κρυμμένο σε ντουλάπα, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε ο Σιτς. Το σημείωμα, γραμμένο με τρεμάμενο γραφικό χαρακτήρα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν άντεχα άλλο τον εκφοβισμό στο Facebook».

Η έκθεση περιγράφει επίσης το τελευταίο βράδυ του. Η σύντροφός του κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι μετά το δείπνο ο Σιτς καθόταν στο γκαράζ χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, όταν έλαβε μηνύματα από τη νύφη του, η οποία υποστήριζε ότι η σύντροφός του ήταν «ύποπτη» και ότι «του έκλεβε χρήματα». Όπως είπε, ο Σιτς στενοχωρήθηκε και αναστατώθηκε ιδιαίτερα από τα μηνύματα.

Η ίδια έφυγε γύρω στις 8 το βράδυ για να μεταφέρει την εγγονή της στη δουλειά και δήλωσε ότι όταν επέστρεψε, εκείνος βρισκόταν ήδη στο κρεβάτι.

Αργότερα μέσα στη νύχτα, ο Σιτς σηκώθηκε επειδή δεν μπορούσε να κοιμηθεί, ξυπνώντας τη σύντροφό του. Όταν εκείνη πήγε να τον βρει, τον είδε να κρατά –όπως πίστευε– ένα πιστόλι στο κεφάλι του, ενώ φαινόταν να κλαίει. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, της είπε να «επιστρέψει στο κρεβάτι».

Η γυναίκα ανέφερε ότι τον παρακαλούσε να σταματήσει, απομακρυνόμενη ταυτόχρονα προς τα πίσω, όταν άκουσε έναν πυροβολισμό και κάλεσε αμέσως το 911.

Αργότερα είπε στους ερευνητές ότι ο Σιτς ήταν «πολύ πιεσμένος» και αντιμετώπιζε προβλήματα με έναν άνδρα που «δυσφημούσε το όνομά του», ενώ πρόσθεσε ότι ο γιος του είχε επίσης συγκρουστεί μαζί του πρόσφατα εξαιτίας οικογενειακών προβλημάτων.

Οι ερευνητές πήραν κατάθεση και από έναν άνδρα που κατονομάζεται στην έκθεση ως ο φερόμενος διαδικτυακός εκφοβιστής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν «εξαιρετικά απρόθυμος να συνεργαστεί», αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Σιτς και υποστήριξε ότι «δεν βρισκόταν καν» στην Αριζόνα την περίοδο του περιστατικού.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του, πριν αρνηθεί να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις.

Το A&E είχε εκδώσει ανακοίνωση μετά τον θάνατό του, αναφέροντας ότι είναι «βαθιά λυπημένο για την απώλεια ενός αγαπημένου μέλους της οικογένειας του Storage Wars, του Ντάρελ "The Gambler" Σιτς», προσθέτοντας ότι «οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

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