Ίσραελ Κατζ: Είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε για τρίτη φορά στο Ιράν αν χρειαστεί

Snapshot Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, ακόμη και για τρίτη φορά αν χρειαστεί.

Η επόμενη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν αναμένεται να είναι ισχυρότερη από τις προηγούμενες.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι ο ιρανικός άξονας έχει αποδυναμωθεί, αλλά η σύγκρουση δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ που σκότωσαν ανώτατους ιρανικούς αξιωματούχους.

Το Ισραήλ έχει ήδη διεξαγάγει δύο στρατιωτικές εκστρατείες εναντίον του Ιράν, με την πρώτη να διαρκεί 12 ημέρες τον Ιούνιο του 2025. Snapshot powered by AI

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο να χτυπήσει για τρίτη φορά τον Ιράν αν χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κάτζ, σήμερα σε στρατιωτική τελετή αποφοίτησης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που υπάρχει νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με σφοδρά χτυπήματα και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Ο Κατζ ανέφερε ότι ένα επόμενο πλήγμα θα είναι ισχυρότερο από τα προηγούμενα.

«Ο στρατός είναι έτοιμος και σε επιφυλακή για επανάληψη των μαχών, προκειμένου να ανακτήσει την αεροπορική υπεροχή και να χτυπήσει ξανά... στο Ιράν, για να εξαλείψει τις απειλές, συμπεριλαμβανομένης μιας τρίτης φοράς εάν χρειαστεί», δήλωσε ο Κατζ.

«Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε, με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», πρόσθεσε. «Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φθάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε», είπε ο Κατς.

Νετανιάχου: Η εκστρατεία του Ισραήλ δεν έχει ακόμα τελειώσει

Μιλώντας στην τελετή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν είχε αποδυναμωθεί από τις δύο προηγούμενες στρατιωτικές εκστρατείες που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του. Ωστόσο αναγνώρισε ότι η σύγκρουση δεν είχε ακόμη τελειώσει. «Ο ιρανικός άξονας είναι πιο αδύναμος από ποτέ, ενώ το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ», είπε.

«Αποδείξαμε ότι το μακρύ χέρι της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας μπορεί να φτάσει οπουδήποτε, από την Υεμένη μέχρι το Ιράν. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει».

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, η οποία σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Ήταν η δεύτερη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025.

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