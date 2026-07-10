Η Κίνα επιτυγχάνει την πρώτη ελεγχόμενη ανάκτηση πυραύλων - H παρθενική πτήση του Long March 10B

Snapshot Η Κίνα πέτυχε για πρώτη την ελεγχόμενη ανάκτηση επαναχρησιμοποιήσιμου ενισχυτή πυραύλου στη θάλασσα με τον πύραυλο Long March 10B.

Ο Long March 10B εκτοξεύτηκε από το νησί Χαϊνάν και τοποθέτησε επιτυχώς δορυφόρο σε καθορισμένη τροχιά στην παρθενική του πτήση.

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου προσγειώθηκε κάθετα και ανακτήθηκε μέσω συστήματος σύλληψης με δίχτυα σε υπεράκτια πλατφόρμα 300 χιλιόμετρα από το σημείο εκτόξευσης.

Ο Long March 10B είναι το πρώτο επαναχρησιμοποιήσιμο όχημα εκτόξευσης της Κίνας που ολοκλήρωσε επιτυχώς αποστολή ανάκτησης.

Ο πύραυλος έχει ύψος 63 μέτρα, διάμετρο 5 μέτρα, ώθηση απογείωσης 890 τόνων, και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 16 τόνων σε χαμηλή τροχιά της Γης. Snapshot powered by AI

Το διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας μπήκε σε νέα τροχιά μετά την πρώτη επιτυχή ελεγχόμενη ανάκτηση ενός οχήματος εκτόξευσης, και μία σημαντική κατεύθυνση στην τεχνολογία επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων της χώρας.

Στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, ο πύραυλος Long March 10B εκτοξεύτηκε από το νησί Χαϊνάν στο διάστημα, τοποθετώντας με επιτυχία το ωφέλιμο φορτίο του δορυφόρου στην καθορισμένη τροχιά και ολοκληρώνοντας την παρθενική του αποστολή πτήσης.



Περίπου έξι λεπτά μετά τον διαχωρισμό του πρώτου και του δεύτερου σταδίου του πυραύλου, το πρώτο στάδιο έκανε μια ελεγχόμενη κάθετη κάθοδο και ανακτήθηκε με επιτυχία μέσω ενός συστήματος σύλληψης με βάση το δίχτυ σε μια υπεράκτια πλατφόρμα ανάκτησης, 300 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκτόξευσης, σηματοδοτώντας την πρώτη επιτυχημένη ελεγχόμενη ανάκτηση πυραύλου - φορέα από την Κίνα και την πρώτη καθαρή ανάκτηση στη θάλασσα στον κόσμο. Με απλά λόγια, ο πύραυλος δεν προσγειώθηκε, αλλά πιάστηκε σε δίχτυα.



Ο πύραυλος Long March 10B έγινε το πρώτο επαναχρησιμοποιήσιμο όχημα εκτόξευσης της Κίνας που ολοκλήρωσε με επιτυχία μια αποστολή ανάκτησης.

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Ο Long March 10B αναπτύχθηκε υπό τη συνολική ευθύνη της China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), θυγατρικής της China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).



Ο πύραυλος μεταφοράς Long March-10B, ένα επαναχρησιμοποιήσιμο εμπορικό όχημα εκτόξευσης με υγρά καύσιμα, έχει ύψος περίπου 63 μέτρα και διάμετρο 5 μέτρα. Έχει ώθηση απογείωσης περίπου 890 τόνων και μάζα απογείωσης περίπου 760 τόνων. Στην επαναχρησιμοποιήσιμη διαμόρφωσή του, έχει χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου χαμηλής τροχιάς της Γης (LEO) 16 τόνων.