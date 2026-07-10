Τουρκικός Τύπος: Η πώληση των κινητήρων F110 για τα μαχητικά Kaan πέρασε από το Κογκρέσο

Snapshot Η περίοδος των 15 ημερών εξέτασης από το Κογκρέσο για την πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία έληξε χωρίς ένσταση.

Μια κοινή πρόταση εννέα μελών του Κογκρέσου για αναστολή της πώλησης δεν συζητήθηκε πριν τη λήξη της περιόδου.

Η πώληση των κινητήρων F110-GE-129E/F για τα μαχητικά Kaan της Τουρκίας θα προχωρήσει κανονικά.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ενσωμάτωση, συναρμολόγηση, τροποποιήσεις, πιστοποίηση, δοκιμές, αμυντικές υπηρεσίες και μεταφορά τεχνικών δεδομένων. Snapshot powered by AI

Η περίοδος εξέτασης 15 ημερών στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με την πώληση των κινητήρων F110 στην Τουρκία για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Kaan έληξε χωρίς να κατατεθεί ένσταση και η διαδικασία πώλησης θα συνεχιστεί χωρίς παρέμβαση του Κογκρέσου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Την είδηση ότι το Κογκρέσο δεν αντιτάχθηκε τελικά στην πώληση των κινητήρων μεταδίδει και η τουρκική εφημερίδα Hurriyet.

Μετά την επίσημη κοινοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου 2026, σχετικά με την προτεινόμενη πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό, αρκετοί βουλευτές του Κογκρέσου υπέβαλαν κοινή πρόταση με σκοπό την αναστολή της πώλησης των κινητήρων κατά τη διάρκεια της 15ήμερης περιόδου εξέτασης που ισχύει για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η κοινή πρόταση, η οποία υπογράφηκε από εννέα μέλη του Κογκρέσου και υποβλήθηκε τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ζητούσε τον αποκλεισμό της προγραμματισμένης πώλησης συγκεκριμένου αμυντικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και σχετικής υποστήριξης προς την Τουρκία.

Ωστόσο, η πρόταση δεν τέθηκε προς συζήτηση ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν από τη λήξη της περιόδου εξέτασης. Ως αποτέλεσμα, όταν η περίοδος εξέτασης των 15 ημερών έληξε στις 9 Ιουλίου, η πώληση των κινητήρων F110 προχώρησε χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα εμπόδιο από το Κογκρέσο.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας Hurriyet

Σύμφωνα με το Anadolu, η συμφωνία πώλησης καλύπτει την ενσωμάτωση, τη συναρμολόγηση, τις εξωτερικές τροποποιήσεις, την πιστοποίηση, τις δοκιμές, τις αμυντικές υπηρεσίες και τη μεταφορά τεχνικών δεδομένων που σχετίζονται με τους κινητήρες F110-GE-129E/F, οι οποίοι θα τροφοδοτούν το μαχητικό αεροσκάφος Kaan της Τουρκίας.