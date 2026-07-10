Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους
Οι ειδικοί στα ταξίδια εξηγούν γιατί η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου και ποιο είναι το ασφαλέστερο σημείο για να την τοποθετήσετε
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Η σωστή τοποθέτηση της βαλίτσας στα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι πιο σημαντική απ' όσο πιστεύουν οι περισσότεροι που ταξιδεύουν. Εκτός από το να αποφεύγετε να την ακουμπάτε στο κρεβάτι, οι ειδικοί συνιστούν να μην την αφήνετε ούτε στο πάτωμα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα, βρωμιά και βακτήρια.
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