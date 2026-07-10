Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους

Η σωστή τοποθέτηση της βαλίτσας στα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι πιο σημαντική απ' όσο πιστεύουν οι περισσότεροι που ταξιδεύουν. Εκτός από το να αποφεύγετε να την ακουμπάτε στο κρεβάτι, οι ειδικοί συνιστούν να μην την αφήνετε ούτε στο πάτωμα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα, βρωμιά και βακτήρια.

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