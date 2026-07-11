Alfa Romeo 155 SGT: Ο θρύλος του DTM επιστρέφει με 740 ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Η Alfa Romeo 155 V6 TI αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά της δεκαετίας του '90, έχοντας κατακτήσει τίτλους στα κορυφαία πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού της Ευρώπης. Σήμερα, η ιταλική SGT Automobili επιχειρεί να επαναφέρει τον μύθο, παρουσιάζοντας την 55 SGT, μια εξαιρετικά περιορισμένη εκτέλεση που συνδυάζει την κλασική αισθητική της 155 DTM με τα σύγχρονα μηχανικά μέρη της Giulia Quadrifoglio.

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Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για restomod, αλλά για ένα νέο αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί ως βάση τη σημερινή Giulia. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης kevlar και carbotitanium, το υλικό που εξελίχθηκε από την Pagani. Παράλληλα, η δομή του πλαισίου εμφανίζει κατά 25% μεγαλύτερη στρεπτική ακαμψία σε σχέση με το μοντέλο-δότη.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός bi-turbo V6 των 2.900 κυβικών σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και τετρακίνηση. Η έκδοση Stradale αποδίδει έως 620 ίππους, ενώ η κορυφαία Trofeo ανεβάζει την ισχύ στους 750 ίππους και τη ροπή στα 800 Nm. Ο οδηγός μπορεί να μεταβάλλει την κατανομή της ροπής, ακόμη και να επιλέξει λειτουργία drift με όλη την ισχύ να μεταφέρεται στον πίσω άξονα.

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Η Stradale ζυγίζει 1.590 κιλά, ενώ η Trofeo περιορίζεται στα 1.490 κιλά χάρη στην εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών. Η τελευταία διαθέτει επίσης ανάρτηση με ψαλίδια από ανθρακόνημα, αναβαθμισμένα φρένα και αεροδυναμικό πακέτο που παράγει έως 460 κιλά κάθετης δύναμης, ενσωματώνοντας ακόμη και σύστημα DRS εμπνευσμένο από τη Formula 1.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η αγωνιστική φιλοσοφία, με roll-bar αντί για πίσω καθίσματα, μπάκετ καθίσματα και κεντρική κονσόλα από ανθρακονήματα. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 55 μονάδες, με τις πρώτες 10 να αποτελούν την ειδική Opening Edition. Το κόστος της μετατροπής υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η Giulia Quadrifoglio που απαιτείται ως βάση.