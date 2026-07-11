Συναγερμός στην Κίνα: Εκκενώσεις για 600.000 πολίτες πριν το «χτύπημα» του τυφώνα Μπάβι

Snapshot Η ανατολική Κίνα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω του τυφώνα Μπάβι.

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την παραθαλάσσια πόλη Γουεντζόου.

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει τη Γουεντζόου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Μπάβι έχει ήδη προκαλέσει έντονες βροχές και ανέμους στα νησιά Σακισίμα και πλησίασε τη βόρεια Ταϊβάν.

Παρά τη σταδιακή εξασθένηση, ο τυφώνας παραμένει επικίνδυνος λόγω του μεγάλου όγκου υγρασίας που μεταφέρει. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η ανατολική Κίνα, όπου οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περισσότερων από 600.000 ανθρώπων ενόψει της έλευσης του τυφώνα Μπάβι. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται να πλήξει την παραθαλάσσια πόλη Γουεντζόου των 10 εκατομμυρίων κατοίκων τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Ο τυφώνας φτάνει στην Κίνα έχοντας ήδη σαρώσει τα νησιά Σακισίμα στη νότια Ιαπωνία με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, ενώ πέρασε σε σε απόσταση αναπνοής και από τη βόρεια Ταϊβάν.

Αν και ο Μπάβι κινείται βορειοδυτικά πάνω από ψυχρότερα θαλάσσια ύδατα, γεγονός που προκαλεί τη σταδιακή επιβράδυνση και εξασθένησή του, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος. Ο λόγος είναι ο τεράστιος όγκος υγρασίας που μεταφέρει, με τη ζώνη των βροχοπτώσεών του να εκτείνεται σε μια έκταση που προσεγγίζει το μέγεθος ολόκληρης της Γαλλίας.

Aerials show ships anchored and fishermen are relocated in eastern China’s coastal province of #Fujian ahead of the landfall of #TyphoonBavi. pic.twitter.com/wssdcvNkAB — ShanghaiEye?official (@ShanghaiEye) July 11, 2026

Rarely-Seen! ? Drone footage shows #Shanghai’s #YangshanPort bracing for #TyphoonBavi, as all ships, vehicles, and personnel are being evacuated; 27 vessels ? have adjusted their port call schedules. https://t.co/j0MrKbJrlb pic.twitter.com/y3LeQ5ohYY — ShanghaiEye?official (@ShanghaiEye) July 11, 2026

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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