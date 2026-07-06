Τυφώνας πλήττει τη νότια Κίνα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι

Snapshot Ο τυφώνας Maysak προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στη νότια Κίνα, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και 48.000 εκτοπισμένους στην περιοχή Κουανγκσί.

Κατέρρευσαν πολλά φράγματα στο Νανίνγκ, πρωτεύουσα του Κουανγκσί, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και εκκενώσεις κατοικιών.

Η στάθμη του νερού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς σε 55 ποτάμια ξεπέρασε τα όρια συναγερμού, με 637 χιλιοστά βροχής να πέφτουν σε 24 ώρες στο Λουγουέι.

Ο τυφώνας εξασθένησε σε καταιγίδα, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει 1.372 διασώστες και 140 σκάφη για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και την παροχή βοήθειας. Snapshot powered by AI

Οι κινεζικές αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού για τον τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Κουανγκσί, στη νότια Κίνα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και 48.000 έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Νανίνγκ, της πρωτεύουσας του Κουανγκσί, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου απόψε. Στο Νανίνγκ, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατάρρευση πολλών φραγμάτων.

Βίντεο που προβλήθηκαν σήμερα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV δείχνουν χειμάρρους λάσπης να ξεχύνονται από μία ρωγμή σε ένα φράγμα του ταμιευτήρα του Λιουλάν και να κατευθύνονται προς τα κτίρια στο βάθος.

Ένα φράγμα στον ταμιευτήρα του Γιουνμπιάο υποχώρησε επίσης, ενώ η δεξαμενή Λιουγάνγκ υπερχείλισε, ανέφεραν οι αρχές του Νανίνγκ σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο WeChat.

Περισσότεροι από 800 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Φανγκτσένγκανγκ, στο Κουανγκσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού πάνω από τα όρια συναγερμού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς παρακολούθησης που βρίσκονται σε 55 ποτάμια στο Κουανγκσί σήμερα, ανέφερε επίσης το CCTV. Στο Λουγουέι, έπεσαν 637 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας πρωί.

Ο τυφώνας Maysak εξασθένησε σε καταιγίδα, αφού αφίχθη στη στεριά στη δυτική Κίνα, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στο Κουανγκσί και σε μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας τις επόμενες ημέρες.

Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει σημαντικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων 1.372 επιπλέον διασωστών και 140 σκαφών για να βοηθήσουν τις τοπικές προσπάθειες παροχής βοήθειας.

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