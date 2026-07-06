Τυφώνας πλήττει τη νότια Κίνα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν τη νότια Κίνα - Έσπασαν φράγματα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τυφώνας πλήττει τη νότια Κίνα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι

Τυφώνας πλήττει την Κίνα

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο τυφώνας Maysak προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες στη νότια Κίνα, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και 48.000 εκτοπισμένους στην περιοχή Κουανγκσί.
  • Κατέρρευσαν πολλά φράγματα στο Νανίνγκ, πρωτεύουσα του Κουανγκσί, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και εκκενώσεις κατοικιών.
  • Η στάθμη του νερού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς σε 55 ποτάμια ξεπέρασε τα όρια συναγερμού, με 637 χιλιοστά βροχής να πέφτουν σε 24 ώρες στο Λουγουέι.
  • Ο τυφώνας εξασθένησε σε καταιγίδα, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην περιοχή τις επόμενες ημέρες.
  • Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει 1.372 διασώστες και 140 σκάφη για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και την παροχή βοήθειας.
Snapshot powered by AI

Οι κινεζικές αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού για τον τυφώνα Maysak, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Κουανγκσί, στη νότια Κίνα, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και 48.000 έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Νανίνγκ, της πρωτεύουσας του Κουανγκσί, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου απόψε. Στο Νανίνγκ, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατάρρευση πολλών φραγμάτων.

Βίντεο που προβλήθηκαν σήμερα από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV δείχνουν χειμάρρους λάσπης να ξεχύνονται από μία ρωγμή σε ένα φράγμα του ταμιευτήρα του Λιουλάν και να κατευθύνονται προς τα κτίρια στο βάθος.

Ένα φράγμα στον ταμιευτήρα του Γιουνμπιάο υποχώρησε επίσης, ενώ η δεξαμενή Λιουγάνγκ υπερχείλισε, ανέφεραν οι αρχές του Νανίνγκ σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο WeChat.

Περισσότεροι από 800 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Φανγκτσένγκανγκ, στο Κουανγκσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης του νερού πάνω από τα όρια συναγερμού σε 66 υδρολογικούς σταθμούς παρακολούθησης που βρίσκονται σε 55 ποτάμια στο Κουανγκσί σήμερα, ανέφερε επίσης το CCTV. Στο Λουγουέι, έπεσαν 637 χιλιοστά βροχής σε διάστημα 24 ωρών, μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας πρωί.

Ο τυφώνας Maysak εξασθένησε σε καταιγίδα, αφού αφίχθη στη στεριά στη δυτική Κίνα, αλλά οι αρχές φοβούνται ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στο Κουανγκσί και σε μεγάλο μέρος της νότιας Κίνας τις επόμενες ημέρες.

Οι κινεζικές αρχές έχουν αναπτύξει σημαντικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων 1.372 επιπλέον διασωστών και 140 σκαφών για να βοηθήσουν τις τοπικές προσπάθειες παροχής βοήθειας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πηνειός εκπέμπει «SOS»: Εξαιρετικά χαμηλή η στάθμη του – Ανησυχία στους καλλιεργητές

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Φωτιά σε υπό κατασκευή μουσείο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της - Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

23:21LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80 ετών: Οι δημόσιες ευχές της συζύγου και των παιδιών του

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Le Petit Journal: Πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

22:54LIFESTYLE

H AI ηθοποιός, Tilly Norwood ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

22:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Πορτογαλία - Ισπανία 0-0 (ημίχρονο) - Δείτε τις χαμένες ευκαιρίες

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη στην Κοζάνη το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα - Τι ζητεί η οικογένεια

22:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του «Greek Freak» στους Μπακς - Το βίντεο που ανάρτησε

22:36LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του - «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι»

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 54χρονη που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε γάτα - Τι ισχυρίστηκε

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας πλήττει τη νότια Κίνα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς - Τι αλλάζει σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

22:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζήνας

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Όλο το παρασκήνιο της επιστροφής του στο Ηνωμένο Βασίλειο - Ποιες οι σχέσεις με το Παλάτι

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο Μακρόν θα επιστρέψει στη Δαμασκό αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχε δανειστεί η Γαλλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

22:36LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του - «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι»

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

20:12LIFESTYLE

Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Είχαμε ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της και δεν εμφανίστηκε ποτέ»

18:44LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα αποφοίτησε με τον πατέρα της στο πλευρό της - «Μαμά μου, σε ένιωθα δίπλα μου»

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα - «Υπό διερεύνηση το θέμα», απαντά το υπουργείο Παιδείας

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – Οι έγγραφες προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών - Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο» που ξετύλιξε το κουβάρι

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη στην Κοζάνη το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα - Τι ζητεί η οικογένεια

22:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Πορτογαλία - Ισπανία 0-0 (ημίχρονο) - Δείτε τις χαμένες ευκαιρίες

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Νεκρός 67χρονος επιβάτης πλοίου

22:54LIFESTYLE

H AI ηθοποιός, Tilly Norwood ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ