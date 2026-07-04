«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Η προβλεπόμενη πορεία του φαινομένου υποδεικνύει «ανησυχητικές προοπτικές για τις Μαριάνες»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Υπερτυφώνας» απειλεί νησιά των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Αυτή η δορυφορική εικόνα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) δείχνει τον τυφώνα Μπάβι ανατολικά του Γκουάμ, ενός νησιωτικού εδάφους των ΗΠΑ στον Ειρηνικό, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

National Oceanic and Atmospheric Administration
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι κάτοικοι του Γκουάμ και των νήσων Βόρειες Μαριάνες προετοιμάζονται για το πέρασμα γιγαντιαίου μετεωρολογικού συστήματος, που μετατράπηκε σε «υπερτυφώνα» σήμερα, καθώς πλησιάζει αμερικανικά εδάφη στον Ειρηνικό ωκεανό, μόλις μερικούς μήνες έπειτα από παρόμοιο ακραίο φαινόμενο.

Σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων στα πρατήρια καυσίμων στη Σαϊπάν, στα νησιά Βόρειες Μαριάνες, ενώ κάτοικοι έσπευσαν σε καταστήματα σε αναζήτηση κοντραπλακέ και άλλων υλικών για προστατεύσουν τα σπίτια τους, όπως και στα σούπερ μάρκετ για προμηθευτούν τρόφιμα μακράς διάρκειας και εμφιαλωμένο νερό.

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο τυφώνας Μπάβι κινείτο προς δυτική κατεύθυνση, προς τις νήσους Μάρσαλ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, με σταθερούς ανέμους 259 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές ως και 314 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο κέντρου προειδοποίησης (του JTWC).

Χαρακτηρίστηκε πλέον «υπερτυφώνας» τις πρώτες πρωινές ώρες, το ισοδύναμο κυκλώνα κατηγορίας 5 (στην πεντάβαθμη κλίμακα), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προβλέπεται να εξασθενίσει κάπως, αλλά θα πλήξει το πρωί της Δευτέρας το Γκουάμ και τις νήσους Βόρειες Μαριάνες, που είχαν ήδη δοκιμαστεί σκληρά τον Απρίλιο από τον υπερτυφώνα Σινλάκου, ο οποίος έκοψε την ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, ξερίζωσε δέντρα, ανέτρεψε οχήματα και παρέσυρε οροφές κτιρίων.

Η προβλεπόμενη πορεία του φαινομένου υποδεικνύει «ανησυχητικές προοπτικές για τις Μαριάνες» και «οι κάτοικοι του Γκουάμ και των Βόρειων Μαριανών πρέπει να προετοιμαστούν και να αναμένουν κατ’ ελάχιστον συνθήκες τροπικής καταιγίδας», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι προετοιμασίες για τη 250ή επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ σήμερα γρήγορα παραμερίστηκαν εξαιτίας των μέτρων ενόψει της έλευσης του υπερτυφώνα.

Στο αρχιπέλαγος των Βόρειων Μαριανών ζουν κάπου 40.000 άνθρωποι, στο κοντινό νησί Γκουάμ, αμερικανική περιοχή με ειδικό καθεστώς, κάπου 170.000.

«Δυο υπερτυφώνες μέσα σε δυο μήνες, είναι ιστορικό. Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ στις Μαριάνες», είπε κάτοικος καθώς κάλυπτε παράθυρα του σπιτιού του και γέμιζε τις δεξαμενές νερού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε χθες ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, που εκδηλώνεται κατά κανόνα κάθε δύο ως επτά χρόνια και διαρκεί εννιά ως δώδεκα μήνες, άρχισε ήδη στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό.

Το φαινόμενο αυτό ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον κεντρικό και στον ανατολικό Ειρηνικό στο ύψος του ισημερινού, μεταβάλλοντας το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχών και αλλάζοντας το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα.

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