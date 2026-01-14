Δήμος Αλεξανδρούπολης: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του καταστροφικού τυφώνα

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, λόγω του καταστροφικού τυφώνα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Το αίτημα είχε υποβληθεί από την Κυριακή (11/1) ακόμα εκ μέρους της δημοτικής αρχής του Γιάννη Ζαμπούκη και την σχετική απόφαση υπέγραψε χθες Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Η απόφαση που ισχύει αναδρομικά από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή Σάββατο 10 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει για τρεις μήνες, έως και τις 10 Απριλίου 2026.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά την απόφαση αυτή θα μπορεί να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών και όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθούν, χωρίς τις γνωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν έργα ή παρεμβάσεις. Παράλληλα θα εξασφαλίσει κρατική επιχορήγηση για την αποκατάσταση των υποδομών του οι οποίες έχουν πληγεί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα.

Ξεπέρασαν τους 220 οι πληγέντες από τον τυφώνα

Στο μεταξύ ξεπέρασαν τους 220 οι πληγέντες που δήλωσαν ζημιές από τον τυφώνα και μέχρι τώρα 141 σπίτια και 87 επιχειρήσεις διαφόρων ειδών έχουν δηλώσει επίσημα ότι υπέστησαν ζημιές διαφόρων ειδών. Για τα σπίτια οι δηλώσεις ζημιών υποβάλλονται στον δήμο Αλεξανδρούπολης και για τις επιχειρήσεις στην Αντιπεριφέρεια Έβρου. Για τις καταστροφές σε οχήματα γίνεται η δήλωση στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά θα πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες έγγραφο από την Αστυνομία.

Με πληροφορίες από evros-news.gr

Διαβάστε επίσης