ΗΠΑ: Το χρυσό μυστικό που έκρυβε για 75 χρόνια η οροφή της Βασιλικής της Αγίας Μαρίνας

Snapshot Συντηρητές στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας στη Μινεάπολη ανακάλυψαν τυχαία μια χρυσή διακόσμηση του 1914 κάτω από παλιά μπογιά.

Η διακόσμηση περιλαμβάνει περίτεχνα μωβ και χρυσά στένσιλ που κάλυπταν ολόκληρη την αψίδα και γειτονικά πάνελ.

Η αρχική διακόσμηση είχε καλυφθεί πιθανώς τη δεκαετία του 1950, χωρίς να υπάρχουν αρχεία που να εξηγούν το λόγο.

Η βασιλική, η παλαιότερη στις ΗΠΑ, βρίσκεται σε δεύτερη μεγάλη ανακαίνιση με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων δολαρίων και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το Πάσχα του επόμενου έτους.

Στις γωνίες της οροφής βρέθηκαν επίσης γαλάζια πεδία με χρυσά σχέδια γαλλικού κρίνου, που αποκαλύπτουν στοιχεία της αρχικής διακόσμησης. Snapshot powered by AI

Μια αναπάντεχη και εντυπωσιακή ανακάλυψη περίμενε τους συντηρητές που εργάζονται για την αποκατάσταση της Βασιλικής της Αγίας Μαρίας στη Μινεάπολη των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού μιας μεγάλης αψίδας ψηλά στην οροφή του ναού, οι τεχνικοί έμειναν άναυδοι όταν, αφαιρώντας ένα παχύ στρώμα μεταγενέστερης μπογιάς, άρχισε ξαφνικά να προβάλλει μια έντονη χρυσή λάμψη.

Όπως αποκαλύφθηκε, κάτω από το χρώμα κρυβόταν μια περίτεχνη διακόσμηση από μωβ και χρυσά στένσιλ, η οποία κάλυπτε ολόκληρη την αψίδα καθώς και γειτονικά πάνελ. Το εύρημα αυτό, το οποίο πιθανότατα είχε καλυφθεί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης τη δεκαετία του 1950, προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στους υπευθύνους, συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση ιστορικών θρησκευτικών κτηρίων που κρατούν καλά κρυμμένα τα μυστικά τους.

Η Βασιλική της Αγίας Μαρίας, η οποία αποτελεί την παλαιότερη ανακηρυγμένη βασιλική στις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκληρώθηκε το 1914. Ο εμβληματικός καθεδρικός ναός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της δεύτερης μεγάλης ανακαίνισης στην ιστορία του—ένα γιγαντιαίο έργο ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα παράδοσης την Κυριακή του Πάσχα του επόμενου έτους.

Για τις ανάγκες των εργασιών, οι εργάτες χρειάστηκε να στήσουν σκαλωσιές ύψους 15 ορόφων, προκειμένου να προσεγγίσουν την εντυπωσιακή οροφή του κυρίως ναού. Στο τμήμα που βρίσκεται ακριβώς πριν από την Αγία Τράπεζα, και ενώ έπλεναν την κεντρική αψίδα, διαπίστωσαν ότι ολόκληρη η επιφάνεια είχε διακοσμηθεί αρχικά με χρυσά σχέδια, τα οποία στη συνέχεια είχαν καλυφθεί για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WCCO (θυγατρικό του CBS), ο επικεφαλής του έργου, Γιόχαν βαν Πάρις, διευθυντής λειτουργίας και ιερής τέχνης της βασιλικής, αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως καταγραφή στα αρχεία για το συγκεκριμένο έργο τέχνης. «Δεν γνωρίζουμε γιατί η αρχική διακόσμηση καλύφθηκε με μπογιά. Είτε επρόκειτο για μια αισθητική επιλογή της εποχής είτε για οικονομικούς λόγους, το στένσιλ εξαφανίστηκε εντελώς. Όταν φτάσαμε σε αυτή την αψίδα, δεν είχαμε την παραμικρή ιδέα για το τι θα αντικρίζαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα μυστικά όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Στις γωνίες της περίτεχνης διάταξης της οροφής, τα διακοσμητικά πάνελ έκρυβαν μια ακόμη έκπληξη: γαλάζια πεδία σε απόχρωση ουλτραμαρίν, στολισμένα με χρυσά σχέδια του γαλλικού κρίνου.

«Ήταν μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, καθώς ένα έργο που παρέμενε κρυμμένο για 75 χρόνια έρχεται ξανά στο φως», κατέληξε ο βαν Πάρις. «Αυτό ακριβώς το θέαμα αντίκρισαν οι πιστοί που ήρθαν εδώ για την πρώτη Λειτουργία το 1914—και αυτό είναι που θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ξανά».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης