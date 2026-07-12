«Κέρδισα κόντρα σε όλους» – Ο Τραμπ «εξαπολύει» νέα επίθεση σε Μέσα ενημέρωσης και Δημοκρατικούς

Για τους υποστηρικτές του, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πολιτικός που κατάφερε να αψηφήσει κάθε πρόβλεψη και να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, παρά το αρνητικό κλίμα εναντίον του. Για τους επικριτές του, παραμένει ένας πρόεδρος με έντονα στοιχεία λαϊκισμού, που βασίζεται στη διαρκή αντιπαράθεση με τους πολιτικούς του αντιπάλους και τα Μέσα ενημέρωσης.

Με σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος «εξαπέλυσε» νέα επίθεση κατά κορυφαίων αμερικανικών Μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για αρνητική κάλυψη επί χρόνια και fake news.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η εκλογική του νίκη ήρθε παρά την «σχεδόν 100% αρνητική δημοσιότητα», σημειώνοντας ότι επικράτησε στο 86% των κομητειών, κέρδισε με 312 έναντι 226 εκλεκτόρων και εξασφάλισε τη λαϊκή ψήφο, ενώ, επικράτησε και στις επτά κρίσιμες αμφίρροπες πολιτείες.

«Με πολέμησαν όλοι και κέρδισα», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που θέλησε να στείλει, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του επιτυχία αποτελεί απόδειξη πως οι ψηφοφόροι απέρριψαν την εικόνα που, όπως επισημαίνει, προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Στο «στόχαστρο» του Τραμπ βρέθηκαν για ακόμη μία φορά οι New York Times, η Wall Street Journal, το CNN, το MSNBC, αλλά και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS και NBC.

«Ύστερα από περισσότερα από 10 χρόνια ανακριβών και ψευδών δημοσιευμάτων, μήπως ήρθε η ώρα να παραδεχυούν ότι δεν μπορούν να με νικήσουν; Μήπως ήρθε η ώρα να πουν: “Ο Τραμπ είναι ο κορυφαίος πολιτικός όλων των εποχών. Συγχαρητήρια, κύριε πρόεδρε. Μας νικήσατε επί 10 χρόνια. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο να πολεμάμε εναντίον σας, γιατί δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Κυβερνήστε σωστά τη χώρα μας. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη”», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η επιρροή τους μειώνεται, καθώς το κοινό, όπως ανέφερε, έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε Μέσα που θεωρεί μεροληπτικά.

Παράλληλα, έκανε προσωπική επίθεση στη δημοσιογράφο των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν, την οποία κατηγόρησε ότι επί χρόνια δημοσιεύει ανακριβή ρεπορτάζ εις βάρος του. Επίσης, επανέλαβε ότι η εφημερίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν με ενοχλεί η κακή δημοσιότητα όταν βασίζεται στην αλήθεια. Με ενοχλεί η ψευδής δημοσιογραφία», ανέφερε. «Η Μάγκι είναι αποτυχημένη. Αν έγραφε ποτέ την αληθινή ιστορία για εμένα, ίσως να ήταν βαρετή, αλλά θα ήταν γεμάτη επιτυχίες.

Παράλληλα, μόλις ολοκλήρωσα έναν άριστο ιατρικό έλεγχο στο νοσοκομείο Walter Reed, τον οποίο κάνω κάθε 6 μήνες και ζήτησα να υποβληθώ ξανά σε γνωστικό τεστ· είμαι ο μόνος πρόεδρος που το έχει κάνει τρεις φορές και πήρα άριστα σε όλες. Απάντησα σωστά σε κάθε ερώτηση· ελάχιστοι στην Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να το πετύχουν, μεταξύ αυτών σίγουρα όχι η Μάγκι ούτε ο συνεργάτης της, Τζόναθαν Σουάν. Θα στοιχημάτιζα ότι δεν θα απαντούσαν σωστά ούτε στο 50% των ερωτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μην αγοράσετε το βιβλίο τους, είναι σκουπίδι», προσέθεσε.

«Οι Δημοκρατικοί έχασαν τον δρόμο τους»

Ο Τραμπ στράφηκε για ακόμη μία φορά και κατά του Δημοκρατικού Κόμματος, τονίζοντας ότι οι πολιτικές του είναι λανθασμένες και κατηγορώντας το ότι κινείται προς τον κομμουνισμό.

Σύμφωνα με εκείνον, η εκλογική αναμέτρηση απέδειξε ότι οι ψηφοφόροι απέρριψαν την ατζέντα των Δημοκρατικών και επέλεξαν μίπα διαφορετική πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι, αν οι εκλογές επαναλαμβάνονταν σήμερα, η νίκη του θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

«Συχνά έλεγα στις ομιλίες μου, αλλά και αλλού, ότι η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ σοσιαλιστική χώρα και είχα απόλυτο δίκιο. Οι “Dumocrats” προσπέρασαν τον σοσιαλισμό και πήγαν κατευθείαν στον κομμουνισμό. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», έγραψε.

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