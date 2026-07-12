Σε συναγερμό η Κίνα: Δύο εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω του τυφώνα Μπάβι

Ισχυρός τυφώνας πλήττει την Κίνα, ο δεύτερος που πλήττει τη χώρα μέσα σε μια εβδομάδα, με σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκκενώσει τις εστίες τους από περιοχές που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας.

Νατάσα Παυλοπούλου

Σε συναγερμό η Κίνα: Δύο εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους λόγω του τυφώνα Μπάβι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια γιγαντιαία ανθρωπιστική και εφοδιαστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην ανατολική Κίνα, καθώς ο πανίσχυρος τυφώνας Μπάβι σαρώνει τις ακτές της χώρας, αναγκάζοντας σχεδόν δύο εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους. Πρόκειται για το δεύτερο ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει την περιοχή μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, θέτοντας τις κρατικές υποδομές και τους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας σε κατάσταση συναγερμού.

Ο τυφώνας Μπάβι, ο οποίος εκτείνεται σε μήκος 1.000 χιλιομέτρων στο ευρύτερο σημείο του - περίπου το πλάτος της Γαλλίας - έφτασε για πρώτη φορά στην παράκτια πόλη Ταϊτζού το βράδυ του Σαββάτου πριν φτάσει για δεύτερη φορά στην Γουενζού γύρω στα μεσάνυχτα. Οι εικόνες από την επαρχία Τζετζιάνγκ αποτυπώνουν τη μανία των ανέμων, οι οποίοι ήταν τόσο ισχυροί ώστε ανέτρεψαν ακόμη και βαριά οχήματα.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπάβι έχει πλέον αποδυναμωθεί σε σοβαρή τροπική καταιγίδα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει τεράστιος. Ο όγκος της υγρασίας που μεταφέρει απειλεί να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες. Ήδη το πρωί της Κυριακής το επίκεντρο έπληξε την πόλη Χανγκτζόου, ενώ η πορεία του αναμένεται να συνεχιστεί βορειοδυτικά προς την ανατολική Ανχούι και τη βόρεια Κίτρινη Θάλασσα τις επόμενες ημέρες.

Στην επαρχία Τζετζιάνγκ, η καθημερινότητα έχει «παγώσει». Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ σχολεία, επιχειρήσεις και κάθε είδους υπαίθριες δραστηριότητες έχουν ανασταλεί. Οι συγκοινωνίες έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα με την ακύρωση 400 πτήσεων και δεκάδων σιδηροδρομικών δρομολογίων. Ακόμη και στο Πεκίνο, οι αρχές διέταξαν την προληπτική εκκένωση 100.000 ανθρώπων για την αποφυγή κάθε πιθανού κινδύνου.

Η Γουενζού, μια μητρόπολη 10 εκατομμυρίων κατοίκων που βρέθηκε στο επίκεντρο του κυκλώνα, βίωσε ώρες αγωνίας. Οι μαρτυρίες των κατοίκων στο Reuters περιγράφουν ένα τρομακτικό σκηνικό, με τον ήχο από σπασμένα κεραμίδια και κλαδιά δέντρων να συνθέτουν μια ατμόσφαιρα γενικευμένου φόβου.

Πριν φτάσει στην Κίνα, ο Μπάβι άφησε πίσω του καταστροφή και στον Ειρηνικό. Ξεκίνησε ως υπερτυφώνας με ανέμους που άγγιζαν τα 290 χλμ./ώρα, χτυπώντας το Γκουάμ, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τα ιαπωνικά νησιά Σακισίμα και το βόρειο άκρο της Ταϊβάν, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, τραυματισμούς και έντονες βροχοπτώσεις. Πιο τραγικός ήταν ο απολογισμός στις Φιλιππίνες, όπου οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από το πέρασμα της καταιγίδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους.

Ο νεός τυφώνας πλήττει τη χώρα, τη στιγμή που η νότια Κίνα προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τις πληγές που άνοιξε ο τυφώνας Μαϊσάκ πριν από λίγες ημέρες. Άφησε πίσω του τουλάχιστον 39 νεκρούς, προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στον αγροτικό τομέα και τη βιομηχανία κτηνοτροφίας, ενώ συνοδεύτηκε από σπάνιους, καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους στην κεντρική επαρχία Χουμπέι.

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