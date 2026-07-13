Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά από ουκρανική επίθεση με drone στη βιομηχανική ζώνη της Σταυρούπολης

Τουλάχιστον πέντε νεκροί αναφέρθηκαν από τις επιθέσεις στη Ρωσία

Ελένη Ευστρατίου

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη της Σταυρούπολης στη νότια Ρωσία, χωρίς έως τώρα αναφορά θυμάτων.
  • Ο ρωσικός στρατός κατέρριψε 11 drones που στόχευαν τη Μόσχα, ενώ από τις προηγούμενες επιθέσεις με drones έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.
  • Η Ρωσία απάντησε με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Σύμμαχοι της Ουκρανίας θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Παρίσι για νέες προσπάθειες πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Οι ΗΠΑ ενέκριναν την κατασκευή συστημάτων αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία, ικανά να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, με πιθανή καθυστέρηση στην παραγωγή τους.
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Πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη προκάλεσαν ουκρανικά πλήγματα με drones, στην περιοχή της Σταυρούπολης στη νότια Ρωσία.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ , τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε «εχθρική επίθεση» στην Σταυρούπολη, η οποία «αποκρούστηκε». Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την Πυροσβεστική να επιχειρούν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την επίθεση, όμως ο κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε «επαγρύπνηση και προσοχή», καθώς η «απειλή συνεχίζεται».

Καταρρίφθηκαν 11 drones στη Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέρριψε 11 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Εχθές, Κυριακή πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία και τα εδάφη που έχει καταλάβει ο στρατός.

Η Ρωσία, από την άλλη, εκτόξευσε κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συνομιλίες τη Δευτέρα στο Παρίσι

Σήμερα, Δευτέρα, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρόκειται να συναντηθούν στο Παρίσι για νέες συνομιλίες σχετικά με τους τρόπους πίεσης προς την Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμο.

Οι διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό των συγκρούσεων έχουν σταματήσει τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ουάσιγκτον έχει μετατοπιστεί την εστίασή της στον πόλεμό της με το Ιράν.

Η Μόσχα έχει εν τω μεταξύ κλιμακώσει την εκστρατεία βαλλιστικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους μεταξύ άλλων στην πρωτεύουσα Κίεβο από τον Ιούλιο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν αυτή την εβδομάδα στην Ουκρανία την άδεια να κατασκευάσει συστήματα αεράμυνας Patriot που έχουν σχεδιαστεί από τις ΗΠΑ ικανά να καταρρίψουν τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά μπορεί να περάσουν μήνες μέχρι να εισέλθουν στην παραγωγή.

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