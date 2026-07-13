Ζώνες συσκότισης: Τα μέρη στη Γη όπου οι μαγνητικές πυξίδες δεν λειτουργούν

Παρά τη διαχρονική χρησιμότητά της, η μαγνητική πυξίδα αποτυγχάνει στους πόλους, σε περιοχές με μεγάλα κοιτάσματα σιδήρου, αλλά και στο διάστημα.

Newsbomb

Ζώνες συσκότισης: Τα μέρη στη Γη όπου οι μαγνητικές πυξίδες δεν λειτουργούν
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι πυξίδες βασίζονται σε μια μαγνητισμένη βελόνα που ευθυγραμμίζεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Μαγνητικό Μοντέλο αναδεικνύει τις λεγόμενες «Ζώνες Μπλακάουτ» στις πολικές περιοχές της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, όπου οι πυξίδες δεν λειτουργούν αξιόπιστα.

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