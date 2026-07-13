Ζώνες συσκότισης: Τα μέρη στη Γη όπου οι μαγνητικές πυξίδες δεν λειτουργούν
Παρά τη διαχρονική χρησιμότητά της, η μαγνητική πυξίδα αποτυγχάνει στους πόλους, σε περιοχές με μεγάλα κοιτάσματα σιδήρου, αλλά και στο διάστημα.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι πυξίδες βασίζονται σε μια μαγνητισμένη βελόνα που ευθυγραμμίζεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Μαγνητικό Μοντέλο αναδεικνύει τις λεγόμενες «Ζώνες Μπλακάουτ» στις πολικές περιοχές της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, όπου οι πυξίδες δεν λειτουργούν αξιόπιστα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22 ∙ LIFESTYLE
Στη Μύκονο με τον Έλληνα σύντροφό της η Αρίνα Σαμπαλένκα
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι σχέσεις που μας διαμόρφωσαν χωρίς να το καταλάβουμε
09:56 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Αλήθειες και υπερβολές για τον λαγοκέφαλο
09:28 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Η FIFA εξετάζει Μουντιάλ με 64 χώρες για το 2030
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ