Ζώνες συσκότισης: Τα μέρη στη Γη όπου οι μαγνητικές πυξίδες δεν λειτουργούν

Οι πυξίδες βασίζονται σε μια μαγνητισμένη βελόνα που ευθυγραμμίζεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Μαγνητικό Μοντέλο αναδεικνύει τις λεγόμενες «Ζώνες Μπλακάουτ» στις πολικές περιοχές της Αρκτικής και της Ανταρκτικής, όπου οι πυξίδες δεν λειτουργούν αξιόπιστα.

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