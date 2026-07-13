Το «Πράσινο Σινικό Τείχος» της Κίνας: Πώς 66 δισ. τεχνητά δέντρα σώζουν το οικοσύστημα

Η Κίνα έχει αναλάβει μια αποστολή να φυτέψει δισεκατομμύρια δέντρα, αλλά μια νέα μελέτη δείχνει ότι αυτά τα τεχνητά δάση συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά απ' ότι τα φυσικά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας