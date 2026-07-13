Το «Πράσινο Σινικό Τείχος» της Κίνας: Πώς 66 δισ. τεχνητά δέντρα σώζουν το οικοσύστημα
Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως τα τεχνητά δάση της Κίνας αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα από τα φυσικά, ανατρέποντας τα τρέχοντα κλιματικά μοντέλα πρόβλεψης.
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Η Κίνα έχει αναλάβει μια αποστολή να φυτέψει δισεκατομμύρια δέντρα, αλλά μια νέα μελέτη δείχνει ότι αυτά τα τεχνητά δάση συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά απ' ότι τα φυσικά.
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