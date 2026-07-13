Κουφονήσια: Συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας που προσέγγισε παραλία χωρίς άδεια

Snapshot Η φορτηγίδα λειτουργούσε ως πλωτό αναψυκτήριο χωρίς την απαιτούμενη άδεια εμπορικής δραστηριότητας.

Κατά την παραμονή της στην περιοχή δεν πραγματοποιήθηκαν εμπορικές συναλλαγές.

Με εντολή της Εισαγγελίας Νάξου, η φορτηγίδα απομακρύνθηκε άμεσα από την παραλία.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του κυβερνήτη πλωτής καντίνας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μετά τον κατάπλου του σκάφους στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό, πρόκειται για πλωτό αναψυκτήριο που το βράδυ του Σαββάτου (11/07) προσέγγισε την παραλία χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη σχετική άδεια.

Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβη στέλεχος του Λιμενικού, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή.

Με εντολή της Εισαγγελίας Νάξου αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνση από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.

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