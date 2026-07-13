Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις τώρα στο Μπαντάρ Αμπάς

Snapshot Στην ανατολική περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς σημειώνονται νέες εκρήξεις σύμφωνα με ιρανικά μέσα.

Η αιτία των εκρήξεων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν έχουν ενεργοποιηθεί στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς.

Οι αναφορές προέρχονται από το κρατικό πρακτορείο IRNA και το πρακτορείο Tasnim. Snapshot powered by AI

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, αναφέρει ότι σημειώνονται νέες εκρήξεις στην ανατολική περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς.

Η αιτία των εκρήξεων παραμένει άγνωστη. Ταυτόχρονα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας στο Μπαντάρ Αμπάς.