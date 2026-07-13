Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις τώρα στο Μπαντάρ Αμπάς
Ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν
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- Στην ανατολική περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς σημειώνονται νέες εκρήξεις σύμφωνα με ιρανικά μέσα.
- Η αιτία των εκρήξεων δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.
- Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν έχουν ενεργοποιηθεί στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς.
- Οι αναφορές προέρχονται από το κρατικό πρακτορείο IRNA και το πρακτορείο Tasnim.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, αναφέρει ότι σημειώνονται νέες εκρήξεις στην ανατολική περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς.
Η αιτία των εκρήξεων παραμένει άγνωστη. Ταυτόχρονα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim» μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας στο Μπαντάρ Αμπάς.
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