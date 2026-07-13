Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Κόλπο: Οι Χούθι λένε ότι χτύπησαν αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας

Τι ανέφερε το Ριάντ για την επίθεση

Εύη Απολλωνάτου

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Κόλπο: Οι Χούθι λένε ότι χτύπησαν αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι στο νότιο τμήμα της χώρας.
  • Οι Χούθι επιβεβαίωσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας.
  • Οι Χούθι κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός του αεροδρομίου της Σαναά.
  • Το Ιράν κατήγγειλε την επίθεση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης κατά του ιρανικού αεροπλάνου ως παραβίαση διεθνούς δικαίου.
  • Οι ΗΠΑ ανέβαλαν ραντεβού στα διπλωματικά τους γραφεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω της επιδείνωσης της ασφάλειας στην περιοχή.
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Ο στρατιωτικός συνασπισμός με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης, στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε την απειλή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από τους τρομοκράτες Χούθι» ανέφερε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μαλίκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, οι Χούθι κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης Σαναά, την οποία ελέγχουν, και απείλησαν με αντίποινα. Το Ιράν καταδίκασε αυτήν την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, με σκοπό να εμποδίσουν την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είπε ότι η ενέργεια αυτή ήταν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Χούθι: Καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρίες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι νωρίτερα σήμερα έβαλαν στο στόχαστρο με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε ομιλία του στην τηλεόραση, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέε προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά, όπως τον αποκάλεσε.

ΗΠΑ: Αναβάλλονται τα ραντεβού στις διπλωματικές αντιπροσωπείες στα ΗΑΕ


Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενεία, λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το γενικό προξενείο στο Ντουμπάι ακύρωσαν τα προξενικά ραντεβού από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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