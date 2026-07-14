Λάος: Δέκα μαύρες αρκούδες που διασώθηκαν από εκτροφείο περπάτησαν στη φύση για πρώτη φορά

Snapshot Δέκα ασιατικές μαύρες αρκούδες που διασώθηκαν από παράνομο εκτροφείο στο Λάος περπάτησαν για πρώτη φορά στη φύση μετά από χρόνια αιχμαλωσίας.

Οι αρκούδες είχαν κρατηθεί σε μικροσκοπικά κλουβιά και ήταν θύματα της παράνομης βιομηχανίας εξαγωγής χολής.

Παρότι ζουν πλέον σε καταφύγιο και εξερευνούν τη φύση, δεν μπορούν να επιστρέψουν εντελώς στην άγρια ζωή και χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα.

Η οργάνωση Free the Bears συνεργάζεται με τις αρχές του Λάος και ζητά χρηματοδότηση 300.000 δολαρίων για την επέκταση του καταφυγίου.

Ο στόχος είναι να μεταφερθούν όλες οι διασωθείσες αρκούδες σε μεγαλύτερους φυσικούς βιότοπους τους επόμενους μήνες. Snapshot powered by AI

Δέκα ασιατικές μαύρες αρκούδες που διασώθηκαν από ένα εκτροφείο στο Λάος, περπάτησαν για στην άγρια φύση για πρώτη φορά, μετά από χρόνια που κρατούνταν φυλακισμένες σε μικροσκοπικά μεταλλικά κλουβιά υπό άθλιες συνθήκες.

Η επιχείρηση διάσωσης των 27 αρκούδων, οι οποίες ήταν θύματα της παράνομης βιομηχανίας εξαγωγής χολής, μιας πρακτικής που συνεχίζεται παρά τη διαθεσιμότητα φυτικών και συνθετικών εναλλακτικών στην ιατρική, πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση για την προστασία και περίθαλψη της άγριας ζωής «Free the Bears», η οποία συνεργάστηκε με τις αρχές του Λάος.

Δέκα από τις 27 αρκούδες που διασώθηκαν έχουν πλέον ολοκληρώσει την καραντίνα τους στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής του Λουάνγκ Πραμπάνγκ στο Λάος, και πλέον έχουν ξεκινήσει να εξερευνούν την άγρια φύση μόνες τους.

«Αυτές οι αρκούδες απομακρύνθηκαν παράνομα από το φυσικό τους περιβάλλον όταν ήταν μικρές. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνθηκαν το γρασίδι κάτω από τα πόδια τους, έψαξαν μόνες τους για τροφή και σκαρφάλωσαν σε δέντρα», δήλωσε ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ματ Χαντ σε δελτίο Τύπου.

Και συνέχισε: «Αυτές οι αρκούδες δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κάνουν πράγματα τόσο απλά όσο να το ακουμπήσουν το γρασίδι ή να νιώσουν τον ήλιο στο πρόσωπό τους».

Από τότε που μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο, οι αρκούδες έχουν κάνει πολλές δραστηριότητες που παλιά ήταν άγνωστες για εκείνες: έχουν γνωρίσει άλλες αρκούδες, έχουν φάει λαχανικά και πλέον πίνουν νερό όποτε θέλουν.

«Όταν ήταν φυλακισμένες, έπιναν νερό μόνο μια φορά την ημέρα», εξήγησε ο Χαντ.

Έχοντας περάσει τα πρώτα χρόνια της ζωής τους φυλακισμένες σε κλουβιά, οι αρκούδες δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη φύση και θα χρειαστεί να δεχτούν εξειδικευμένη φροντίδα στο καταφύγιο για τις επόμενες δεκαετίες.

«Χτίζουμε επιπλέον καταλύματα για τις αρκούδες μας όσο πιο γρήγορα μπορούμε, για να προσφέρουμε σε αυτές ένα καταφύγιο στο οποίο θα μπορούν να ζήσουν για όλη τους τη ζωή», κατέληξε ο Χαντ.

Η Free the Bears καλεί τους υποστηρικτές της να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της επείγουσας επέκτασης του καταφυγίου, ύψους 300.000 δολαρίων, ώστε και οι 27 διασωθείσες αρκούδες να μπορέσουν τους επόμενους μήνες να μεταφερθούν από τον χώρο της καραντίνας σε μεγάλους, φυσικούς δασικούς βιότοπους.