Φωτιά στη Μπανγκόκ: Πώς η παμπ μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για 30 άτομα

Snapshot Η πυρκαγιά σε παμπ της Μπανγκόκ προκλήθηκε πιθανότατα από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω εύφλεκτων διακοσμητικών υλικών.

Τουλάχιστον 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 75 τραυματίστηκαν, με πολλούς να πεθαίνουν από ασφυξία λόγω τοξικού καπνού.

Πιθανή αιτία της υψηλής θνησιμότητας ήταν η χρήση εύφλεκτων ηχομονωτικών υλικών και η αποκλεισμένη έξοδος κινδύνου.

Ο χώρος ήταν καταχωρημένος ως εστιατόριο, με ημιτελή συστήματα πυροπροστασίας και χωρίς επαρκή εξαερισμό καπνού.

Οι αρχές της Μπανγκόκ σχεδιάζουν να επανεξετάσουν τους κανονισμούς πυρασφάλειας και τη χρήση διακοσμητικών υλικών μετά το τραγικό περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στην αρχή, μόνο πυκνός καπνός αναδυόταν από την είσοδο του μπαρ στη βόρεια Μπανγκόκ. Ήταν περίπου μεσάνυχτα. Εντός δευτερολέπτων, μια έντονη οριζόντια στήλη φωτιάς ξεχύθηκε από την έξοδο που οδηγούσε στον δρόμο, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοπιστία του διακριβώθηκε από το Reuters. Αμέσως ακούστηκαν ουρλιαχτά.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και 75 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 24 σοβαρά. Ο απολογισμός έστρεψε για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον στους κανονισμούς πυρασφάλειας και στην χαλαρή επιβολή τους στη βιομηχανία τουρισμού της Ταϊλάνδης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 11:57 μμ της Κυριακής και πιθανόν να προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής, σύμφωνα με τις αρχές. Παρότι πυροσβέστες μετέβησαν στον τόπο της πυρκαγιάς εντός λεπτών, ένας συνδυασμός παραγόντων αποδείχτηκε φονικός για πολλούς από τους πελάτες της παμπ Rong Beer Na Lat Phrao.

Εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση της σκηνής και πιθανόν για καλύτερη ηχομόνωση ανεφλέγησαν αυτόματα προκαλώντας ακραία θερμότητα και καπνό, προκαλώντας ασφυξία σε πολλούς από εκείνους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο μπαρ, σύμφωνα με δύο ειδικούς που μελέτησαν την πυρκαγιά.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ερευνά εάν οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες και εμπόδισαν τα θύματα να διαφύγουν από την φλεγόμενη παμπ, η οποία υποβλήθηκε σε έλεγχο ασφαλείας τον Απρίλιο.

«Η σοβαρότητα αυτής της πυρκαγιάς οφειλόταν σε ένα τεράστιο φορτίο καυσίμων», δήλωσε η Μπουσακόρν Σαενζούκ, η πρόεδρος της Επιτροπής Μηχανικής Πυροπροστασίας στο Ινστιτούτο Μηχανικής της Ταϊλάνδης, η οποία επιθεώρησε τον χώρο μετά την θανατηφόρα πυρκαγιά της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε το εξαιρετικά εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό και τις διακοσμήσεις, συμπεριλαμβανομένων τεχνητών δέντρων και λουλουδιών που είχαν τοποθετηθεί στην οροφή για να δημιουργήσουν έναν πράσινο θόλο, ειδικά γύρω από τη σκηνή και το μπαρ.

? BREAKING: At least 27 people were killed and 63 injured after a massive fire tore through a packed pub in Bangkok’s Chatuchak district.



There are growing concerns that foreign nationals may be among the victims, with overseas authorities making urgent inquiries as… pic.twitter.com/DTFHKRvmvY — NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 12, 2026

Υλικό που έμοιαζε με γρασίδι στον εσωτερικό χώρο

Βίντεο από τον χώρο πριν από την πυρκαγιά, του οποίου τη γνησιότητα διακρίβωσε το Reuters, δείχνει ένα πράσινο υλικό που μοιάζει με γρασίδι να καλύπτει το ταβάνι πάνω από τη σκηνή καθώς και κάτι που φαίνεται να είναι μαύρα ηχοαπορροφητικά πάνελ αφρού πάνω από χώρους που ήταν γεμάτοι με καθίσματα για τους πελάτες.

"Υπήρχαν πλαστικά υλικά και αυτά ήταν σχετικά πυκνά υλικά. Όταν αυτά αναφλέγονται, παράγουν μια φλόγα υπό μορφή πίδακα καθώς συγκεντρώνονται τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Η θερμότητα μεταφέρθηκε προς τα κάτω κάνοντας τα υλικά ου βρίσκονταν από κάτω να καούν. Οι καρέκλες με ταπετσαρία κάηκαν ολοσχερώς", εξηγεί η Μπουσακόρν.

Η χρήση αφρού στους καθρέφτες στο ταβάνι της παμπ δείχνει ότι παρεμφερές υλικό πιθανόν να συντέλεσε στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο ελβετικό Κραν Μοντανά από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 119.

Μόλις περίπου πέντε λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο πυροσβέστης Τσακρίτ Κονγκόμ έφτασε στο σημείο για να βρει την παμπ απολύτως τυλιγμένη στον καπνό και προσπάθησε να σβήσει τις φλόγες που έβγαιναν από την μπροστινή είσοδο.

«Οι περισσότεροι από τους επιζώντες πνίγονταν από τον καπνό», είπε ο ίδιος.

Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης, η οποία εστάλη, όπως είπε ο Τσακρίτ, στην παμπ, βρήκε πολλά θύματα να κείτονται στο πάτωμα γύρω από τις τουαλέτες στο πίσω μέρος του χώρου, όπου οι αρχές ανέφεραν ότι πολλαπλές έξοδοι κινδύνου εμποδίζονταν από τραπέζια και κιβώτια μπύρας.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ στη διάρκεια επιθεώρησης του τόπου του δυστυχήματος, κάποιος ενημερώνει τον πρωθυπουργό ότι μια πόρτα που κάποτε χρησίμευε ως έξοδος ήταν κλειδωμένη με σύρτη.

Οπτικό υλικό από κάμερα σώματος που έφερε ένας διασώστης και το οποίο είδε το Reuters δείχνει αρκετά θύματα πεσμένα μπρούμυτα στο πάτωμα κοντά στις τουαλέτες της παμπ.

Τα διακοσμητικά αντικείμενα του χώρου, κατασκευασμένα από αφρό που δεν επιβραδύνει τη φωτιά, παρήγαγαν μαύρο καπνό που περιείχε μονοξείδιο του άνθρακα και κυάνιο, ο οποίος προκάλεσε ασφυξία σε άτομα που είχαν παγιδευτεί μέσα, δήλωσε ο Αμόρν Πιμάνμας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Δομικών Έργων της Ταϊλάνδης, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε το σημείο.

«Άνθρωποι πέθαναν από εισπνοή τοξικού καπνού πριν καούν από τη φωτιά», είπε. «Αρκετά πτώματα δεν έφεραν εγκαύματας».

Ανολοκλήρωτα συστήματα πυροπροστασίας

Ο χώρος, όπως και άλλοι στην Μπανγκόκ, είχε καταχωρηθεί ως εστιατόριο, αν και οι λειτουργίες του έμοιαζαν με κέντρο ψυχαγωγίας που διέπεται από διαφορετικούς κανονισμούς, τονίζουν οι Αμόρν και Μπουσακόρν.

«Όταν οι χώροι δεν είναι καταχωρημένοι ως κέντρα ψυχαγωγίας, τα συστήματα πυροπροστασίας τους είναι ημιτελή, όπως η έλλειψη συστημάτων εξαερισμού καπνού», δήλωσε ο Αμόρν.

«Αυτό οδηγεί σε συσσώρευση καπνού και θερμότητας, δημιουργώντας κινδύνους».

Survivors recount the horror after a deadly blaze engulfed a popular pub on a busy street in Bangkok.



Police are investigating possible fire safety lapses, including blocked exits and flammable decorative materials, as families search for missing loved ones. pic.twitter.com/x6eTvle3Vt — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 13, 2026

Η χρήση εύφλεκτων υλικών και διακοσμητικών αντικειμένων, οι συνθήκες συνωστισμού και οι άχρηστες έξοδοι κινδύνου σε καταστήματα της Ταϊλάνδης έχουν επισημανθεί στο παρελθόν, μετά και μια πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης το 2022 στο Τσονμπούρι που σκότωσε 13 άτομα και άλλη το 2009 σε ένα άλλο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Μπανγκόκ που σκότωσε τουλάχιστον 65 άτομα.

Μετά την πυρκαγιά της Κυριακής, οι αρχές της Μπανγκόκ δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επανεξετάσουν πολλούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διακοσμητικών υλικών και του ορισμού των κέντρων ψυχαγωγίας.

«Οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σήμερα», δήλωσε η Μπουσακόρν, «αλλά εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε τους ίδιους νόμους που γράφτηκαν πριν από 30 έως 40 χρόνια και δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την τρέχουσα πραγματικότητα».

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