Ταϊλάνδη: Βίντεο δείχνει ανθρώπους να γλιτώνουν την τελευταία στιγμή από τη φωτιά σε μπυραρία

Snapshot Τουλάχιστον 27 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά σε μπυραρία στη Μπανγκόκ.

Από τους τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένων των υλικών της οροφής και πιθανών κλειστών εξόδων κινδύνου.

Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά μέσα σε περίπου μισή ώρα από την εκδήλωσή της.

Πολλά από τα θύματα δεν είχαν μαζί τους ταυτότητα ή ήταν αναίσθητα, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίησή τους. Snapshot powered by AI

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε μια μπυραρία στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης κατά τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άτομα και να τραυματιστούν δεκάδες, προτού οι πυροσβέστες καταφέρουν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια τεράστια πυρκαγιά να μαίνεται και στήλες καπνού να βγαίνουν από την είσοδο της μπυραρίας «Na Ladprao», στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Φαίνεται κόσμος να προσπαθεί να διαφύγει, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπουντ, δήλωσε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν τα υλικά της οροφής και θα διερευνήσουν αν τυχόν ήταν κλειστές οι έξοδοι κινδύνου γεγονός που εμπόδισε την εκκένωση.

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ ανέφερε ότι 63 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τα 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανέφερε ότι οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα θύματα, καθώς πολλά από αυτά δεν είχαν μαζί τους ταυτότητα ή ήταν αναίσθητα.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν καμένα τραπέζια και καρέκλες, καθώς και το κατεστραμμένο εσωτερικό του μπαρ.

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