Εμανουέλ Μακρόν: Το μετάλιο της «Λεγεώνας της Τιμής» απέδοσε στον Κιρ Στάρμερ

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν απένειμε στον Κιρ Στάρμερ το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, την ανώτατη διάκριση της Γαλλίας.

Η διάκριση απονεμήθηκε για τη συμβολή του Στάρμερ στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, όπου ο Στάρμερ συμμετείχε πριν την παραίτησή του στις 20 Ιουλίου.

Ο Στάρμερ συμμετείχε επίσης στην εθνική στρατιωτική παρέλαση της Γαλλικής Επανάστασης, όπου για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια παρευρέθηκαν και Βρετανοί στρατιώτες. Snapshot powered by AI

Το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής απέδωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στον απερχόμενο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Πρόκειται για την ανώτατη διάκριση της Γαλλίας, η οποία του αποδόθηκε για τη συμβολή του στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 καθώς και για τις σχέσεις των δύο κρατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε: «Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κιρ, ήθελα να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μου και την ευγνωμοσύνη του γαλλικού λαού (…) για την ηγεσία σου και τις δεσμεύσεις σου για τη χώρα σου αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης, της Ουκρανίας, τη διμερή μας σχέση, την αξιοπρέπειά σου».

Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, στην οποία ο Στάρμερ συμμετείχε για τελευταία φορά, αφού ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας. Η αποχώρησή του αναμένεται για τις 20 Ιουλίου.

Ο Κιρ Στάρμερ παρευρέθηκε στη χθεσινή στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλικής Επανάστασης στο Παρίσι, όπου για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια συμμετείχαν και Βρετανοί στρατιώτες.

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