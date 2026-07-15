Ιράν: 7 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιδρομή των ΗΠΑ - Πάνω από 30 οι νεκροί των τελευταίων ημερών

Snapshot Επτά Ιρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε αμερικανική επιδρομή σε στρατώνα της πόλης Μπαμπούρ.

Οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πάνω από 30 νεκρούς και περισσότερους από 260 τραυματίες στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Ο ιρανικός στρατός απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε περιοχές του Κόλπου, όπως το Μπαχρέιν, η Ιορδανία και το Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα επτάωρο κύμα επιθέσεων που στόχευσε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ και στο λιμάνι Chabahar.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να θεωρήσει ότι είναι αρκετές. Snapshot powered by AI

Επτά Ιρανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σφοδρή αμερικανική επιδρομή που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη νότια πόλη Μπαμπούρ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του στρατού που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν συνολικά 13 πυραύλους εναντίον στρατώνα των Ξηρών Δυνάμεων της χώρας.

Η επίθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα εκτεταμένο κύμα αεροπορικών πληγμάτων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση στην περιοχή.

Εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί από τις πρόσφατες επιδρομές ξεπερνούν ήδη τους 30, ενώ το υπουργείο Υγείας του Ιράν δήλωσε ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις. Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός αντέδρασε άμεσα στις απώλειες, εκδίδοντας προειδοποίηση στην οποία δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα δώσει μια αποφασιστική απάντηση στην αμερικανική επίθεση. Σε αντίποινα για τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις, ο στρατός του Ιράν δήλωσε ότι είχε στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας και του Κουβέιτ.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι έπληξε «δεκάδες» στόχους κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύματος επιθέσεων στο Ιράν τη νύχτα της Τρίτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν «μέχρι να πω ότι είναι αρκετά». Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν επίσης το Ιράν ότι «σκόπιμα» στοχοποίησε αμάχους τις τελευταίες ημέρες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ολοκλήρωσε ένα «επτάωρο κύμα» επιθέσεων που στόχευσαν «δεκάδες στρατιωτικούς στόχους» κοντά στο Στενό του Ορμούζ και στις παράκτιες περιοχές του Ιράν. Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι μία από τις περιοχές που δέχτηκαν επίθεση ήταν το λιμάνι Chabahar - το μοναδικό ωκεάνιο λιμάνι της χώρας - όπου επλήγη ένα κέντρο ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας. Το περιστατικό δεν προκάλεσε θύματα, ανέφερε το πρακτορείο.